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По старому вже не буде: ПриватБанк анонсував нові банкомати

Yulia26.08.2024

ПриватБанк оголосив про запуск нового типу банкоматів. Стало відомо, де з’являться перші машини. Державний банк запускає нову версію банкомату — в спеціальному авто.

Запевняють, що він зможе працювати до 24 годин. Про це повідомили в самому Приваті. Там наголосили, що перший банкомат почне працювати в Чернігівській області вже наприкінці серпня. 

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Деталі

ПриватБанк наголошує, що в найближчій перспективі такий комплекс дозволить обслуговувати не лише регіони, де відсутня банківська інфраструктура, але й військових, що перебувають в тилових районах та не мають змоги дістатися до банкомату. Мобільні банкомати будуть обладнані відповідно до найвищих  стандартів безпеки для клієнтів та співробітників. 

Додаткову автономність автомобілям з банкоматами забезпечать сонячні панелі, а також:

  • акумулятори;
  • системи супутникового зв’язку;
  • “інші інженерні рішення”.

ПриватБанк заявив, що попит на послуги мобільних банкоматів в прифронтових територіях значно зріс. Лише за останні два місяці кількість користувачів мобільних банкоматів зросла на 300%.

Приват активно співпрацює з місцевими громадами. А ті своєю чергою інформують місцеве населення про графіки роботи мобільного банкомату. 

Які послуги будуть доступні в мобільних банкоматах

Водночас, в банку розповіли, якими послугами зможуть скористатися українці.

  • Зняття готівки.
  • Доступ до більшості банківських послуг — від платежів та переказів до оформлення депозитів, оплати кредитів, послуг страхування та інших. 

А тим часом українці скаржаться на масові блокування банківських карток через p2p операції з криптовалютою. Банк вважає таких клієнтів шахраями через поширеність подібних схем виманювання грошей в українців. Тож варто бути обережними, зберігати всі переписки та обов’язково робити скріншоти операцій. Адже якщо банк не зможе допомогти з розв’язуванням проблеми, то доведеться звертатися до суду, і наявність доказів дуже допоможе повернути доступ до свого банківського рахунку. 

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Yulia26.08.2024
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