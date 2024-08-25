По старому вже не буде: ПриватБанк анонсував нові банкомати
ПриватБанк оголосив про запуск нового типу банкоматів. Стало відомо, де з’являться перші машини. Державний банк запускає нову версію банкомату — в спеціальному авто.
Запевняють, що він зможе працювати до 24 годин. Про це повідомили в самому Приваті. Там наголосили, що перший банкомат почне працювати в Чернігівській області вже наприкінці серпня.
Деталі
ПриватБанк наголошує, що в найближчій перспективі такий комплекс дозволить обслуговувати не лише регіони, де відсутня банківська інфраструктура, але й військових, що перебувають в тилових районах та не мають змоги дістатися до банкомату. Мобільні банкомати будуть обладнані відповідно до найвищих стандартів безпеки для клієнтів та співробітників.
Додаткову автономність автомобілям з банкоматами забезпечать сонячні панелі, а також:
- акумулятори;
- системи супутникового зв’язку;
- “інші інженерні рішення”.
ПриватБанк заявив, що попит на послуги мобільних банкоматів в прифронтових територіях значно зріс. Лише за останні два місяці кількість користувачів мобільних банкоматів зросла на 300%.
Приват активно співпрацює з місцевими громадами. А ті своєю чергою інформують місцеве населення про графіки роботи мобільного банкомату.
Які послуги будуть доступні в мобільних банкоматах
Водночас, в банку розповіли, якими послугами зможуть скористатися українці.
- Зняття готівки.
- Доступ до більшості банківських послуг — від платежів та переказів до оформлення депозитів, оплати кредитів, послуг страхування та інших.
А тим часом українці скаржаться на масові блокування банківських карток через p2p операції з криптовалютою. Банк вважає таких клієнтів шахраями через поширеність подібних схем виманювання грошей в українців. Тож варто бути обережними, зберігати всі переписки та обов’язково робити скріншоти операцій. Адже якщо банк не зможе допомогти з розв’язуванням проблеми, то доведеться звертатися до суду, і наявність доказів дуже допоможе повернути доступ до свого банківського рахунку.
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