70k зарплаты + бронирование от мобилизации: какую работу предлагают украинцам в августе

В условиях всеобщей мобилизации украинцы все чаще ищут работу в компаниях, которые предлагают бронирование работников. В то же время на фоне дефицита работников все чаще работодатели готовы платить по 30 тысяч гривен зарплаты, а иногда и до 70 тысяч. Больше всего предложений на рабочие специальности.

Детали

По результатам мониторинга, больше всего вакансий с бронированием предлагают в таких сферах:

рабочие специальности и отрасль производства – предлагают аж 2097 вакансий;

логистика и склады – предлагают 887 вакансий;

медицина и фармацевтика – 698 предложений;

администрирование на руководящие должности среднего звена – 658 предложений;

розничная торговля – 642 вакансии.

Кому предлагают бронирование

Среди «горячих» вакансий – оператор ЧПУ, фрезеровщик и другие предложения от машиностроительного предприятия из Днепра. Там предлагают полную занятость, зарплату 70 000 гривен и бронирование от мобилизации.

К кандидату выдвигают следующие требования:

опыт работы на токарных, фрезерных и расточных станках ЧПУ;

чтение чертежей;

навыки пользования соответствующими инструментами.

Есть и немало других предложений, например, главный механик на СТО в городе Львов. Кроме зарплаты от 40 до 55 тысяч гривен предлагают бронирование. Соискатель работы должен иметь профильное техническое образование и от 5 лет опыта на аналогичной должности.

Также есть множество вакансий с зарплатой до 30 000 гривен и бронированием.

Какие компании могут предоставлять бронирование от мобилизации

Несмотря на то, что в Украине формально экономическое бронирование еще не работает, есть его альтернатива. Причем ею пользуются не только оборонные компании. Сейчас для бронирования работника компания должна соответствовать трем из семи параметров, которые установило министерство экономики.