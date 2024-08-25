70k зарплати + бронювання від мобілізації: яку роботу пропонують українцям у серпні

В умовах загальної мобілізації українці все частіше шукають роботу в компаніях, які пропонують бронювання працівників. Водночас на тлі дефіциту працівників все частіше роботодавці готові платити по 30 тисяч гривень зарплати, а іноді й до 70 тисяч. Найбільше пропозицій на робочі спеціальності.

Деталі

За результатами моніторингу, найбільше вакансій з бронюванням пропонують в таких сферах:

робочі спеціальності та галузь виробництва — пропонують аж 2097 вакансій;

логістика та склади — пропонують 887 вакансій;

медицина та фармацевтика — 698 пропозицій;

адміністрування на керівні посади середньої ланки — 658 пропозицій;

роздрібна торгівля — 642 вакансії.

Кому пропонують бронювання

Серед “гарячих” вакансій — оператор ЧПУ, фрезувальник та інші пропозиції від машинобудівного підприємства з Дніпра. Там пропонують повну зайнятість, зарплату 70 000 гривень та бронювання від мобілізації.

До кандидата висувають такі вимоги:

досвід роботи на токарних, фрезерних та розточувальних верстатах ЧПУ;

читання креслень;

навички користування відповідними інструментами.

Є й чимало інших пропозицій, наприклад, головний механік на СТО у місті Львів. Крім зарплати від 40 до 55 тисяч гривень пропонують бронювання. Шукач роботи повинен мати профільну технічну освіту та від 5 років досвіду на аналогічній посаді.

Також є безліч вакансій з зарплатою до 30 000 гривень та бронюванням.

Які компанії можуть надавати бронювання від мобілізації

Попри те, що в Україні формально економічне бронювання ще не працює, є його альтернатива. Причому нею користуються не лише оборонні компанії. Зараз для бронювання працівника компанія повинна відповідати трьом з семи параметрів, які встановило міністерство економіки.