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70k зарплати + бронювання від мобілізації: яку роботу пропонують українцям у серпні

Yulia26.08.2024
Робота

В умовах загальної мобілізації українці все частіше шукають роботу в компаніях, які пропонують бронювання працівників. Водночас на тлі дефіциту працівників все частіше роботодавці готові платити по 30 тисяч гривень зарплати, а іноді й до 70 тисяч. Найбільше пропозицій на робочі спеціальності. 

Деталі

За результатами моніторингу, найбільше вакансій з бронюванням пропонують в таких сферах:

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  • робочі спеціальності та галузь виробництва — пропонують аж 2097 вакансій;
  • логістика та склади — пропонують 887 вакансій;
  • медицина та фармацевтика — 698 пропозицій;
  • адміністрування на керівні посади середньої ланки — 658 пропозицій;
  • роздрібна торгівля — 642 вакансії. 

Кому пропонують бронювання

Серед “гарячих” вакансій — оператор ЧПУ, фрезувальник та інші пропозиції від машинобудівного підприємства з Дніпра. Там пропонують повну зайнятість, зарплату 70 000 гривень та бронювання від мобілізації.

До кандидата висувають такі вимоги: 

  • досвід роботи на токарних, фрезерних та розточувальних верстатах ЧПУ;
  • читання креслень;
  • навички користування відповідними інструментами. 

Є й чимало інших пропозицій, наприклад, головний механік на СТО у місті Львів. Крім зарплати від 40 до 55 тисяч гривень пропонують бронювання. Шукач роботи повинен мати профільну технічну освіту та від 5 років досвіду на аналогічній посаді. 

Також є безліч вакансій з зарплатою до 30 000 гривень та бронюванням. 

Які компанії можуть надавати бронювання від мобілізації

Попри те, що в Україні формально економічне бронювання ще не працює, є його альтернатива. Причому нею користуються не лише оборонні компанії. Зараз для бронювання працівника компанія повинна відповідати трьом з семи параметрів, які встановило міністерство економіки. 

  • Загальна сума сплаченого податку за минулий рік повинна перевищувати 59,34 мільйона гривень.
  • Обсяг надходжень валюти, крім кредитів та позик — від 32 мільйонів євро. 
  • Підприємство є в переліку держкомпаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки.
  • Підприємство важливе для економіки чи задоволення потреб територіальної громади. 
  • Відсутність боргу зі сплати ЄСВ. 
  • Зарплата працівникам на рівні середньої по регіону. 
  • Резиденція “Дія. Сіті”. 

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Yulia26.08.2024
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