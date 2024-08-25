70k зарплати + бронювання від мобілізації: яку роботу пропонують українцям у серпні
В умовах загальної мобілізації українці все частіше шукають роботу в компаніях, які пропонують бронювання працівників. Водночас на тлі дефіциту працівників все частіше роботодавці готові платити по 30 тисяч гривень зарплати, а іноді й до 70 тисяч. Найбільше пропозицій на робочі спеціальності.
Деталі
За результатами моніторингу, найбільше вакансій з бронюванням пропонують в таких сферах:
- робочі спеціальності та галузь виробництва — пропонують аж 2097 вакансій;
- логістика та склади — пропонують 887 вакансій;
- медицина та фармацевтика — 698 пропозицій;
- адміністрування на керівні посади середньої ланки — 658 пропозицій;
- роздрібна торгівля — 642 вакансії.
Кому пропонують бронювання
Серед “гарячих” вакансій — оператор ЧПУ, фрезувальник та інші пропозиції від машинобудівного підприємства з Дніпра. Там пропонують повну зайнятість, зарплату 70 000 гривень та бронювання від мобілізації.
До кандидата висувають такі вимоги:
- досвід роботи на токарних, фрезерних та розточувальних верстатах ЧПУ;
- читання креслень;
- навички користування відповідними інструментами.
Є й чимало інших пропозицій, наприклад, головний механік на СТО у місті Львів. Крім зарплати від 40 до 55 тисяч гривень пропонують бронювання. Шукач роботи повинен мати профільну технічну освіту та від 5 років досвіду на аналогічній посаді.
Також є безліч вакансій з зарплатою до 30 000 гривень та бронюванням.
Які компанії можуть надавати бронювання від мобілізації
Попри те, що в Україні формально економічне бронювання ще не працює, є його альтернатива. Причому нею користуються не лише оборонні компанії. Зараз для бронювання працівника компанія повинна відповідати трьом з семи параметрів, які встановило міністерство економіки.
- Загальна сума сплаченого податку за минулий рік повинна перевищувати 59,34 мільйона гривень.
- Обсяг надходжень валюти, крім кредитів та позик — від 32 мільйонів євро.
- Підприємство є в переліку держкомпаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки.
- Підприємство важливе для економіки чи задоволення потреб територіальної громади.
- Відсутність боргу зі сплати ЄСВ.
- Зарплата працівникам на рівні середньої по регіону.
- Резиденція “Дія. Сіті”.
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