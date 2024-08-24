Украинцы с маленькими пенсиями получат доплату, но повезет не всем

Украинские пенсионеры, которые получают пенсии меньше 3 250 гривен и проживают в зоне боевых действий, до конца 2024 года автоматически получат доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Получить помощь могут только те пенсионеры, которые проживают в зоне боевых действий и не получают других выплат от международных организаций.

Детали

Об этом сообщили в Минсоце Украины. С учетом роста стоимости жизни и ограниченности госбюджета Украины правительство и международные партнеры ищут новые пути для помощи наиболее уязвимым категориям населения.

В августе 2024 года Министерство социальной политики Украины, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН начали совместный проект. Его цель – оказание помощи пенсионерам, которые проживают в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии.

Проект призван помочь наиболее уязвимым слоям населения – пенсионерам с низкими доходами, которые оказались в сложных условиях из-за войны. Благодаря проекту более 470 тысяч украинских пенсионеров получат дополнительную финансовую поддержку.

Проект делает акцент на доступности помощи для всех пенсионеров, особенно для тех, кто не может самостоятельно обратиться за помощью. Бюрократические процедуры упрощены до минимума, чтобы облегчить процесс получения финансовой поддержки. Для получения денежной помощи лица должны соответствовать определенным критериям:

проживать в зоне боевых действий или на опасных территориях;

получать пенсию менее чем 3 250 гривен;

не получать дополнительных денежных выплат от международных организаций или от правительства Украины с 1 марта 2023 года.

Для получения дополнительной выплаты пенсионерам не нужно обращаться ни в какие инстанции. Программа работает автоматически, используя данные Пенсионного фонда. Благодаря этому, каждый пенсионер, который соответствует критериям, получает разницу между 3250 грн и размером своей пенсии. С начала реализации проекта более 470 тысяч пенсионеров получили финансовую поддержку на общую сумму 2,01 млрд грн.