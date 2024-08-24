Українці з малими пенсіями отримають доплату, але пощастить не всім

Українські пенсіонери, які отримують пенсії менше ніж 3 250 гривень та проживають в зоні бойових дій, до кінця 2024 року автоматично отримають доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Отримати допомогу можуть тільки ті пенсіонери, що проживають в зоні бойових дій та не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

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Про це повідомили в Мінсоці України. З врахуванням зростання вартості життя та обмеженості держбюджету України уряд та міжнародні партнери шукають нові шляхи для допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

В серпні 2024 року Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма ООН започаткували спільний проєкт. Його мета — надання допомоги пенсіонерам, які проживають в зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

Проект покликаний допомогти найвразливішим верствам населення – пенсіонерам з низькими доходами, які опинилися в складних умовах через війну. Завдяки проекту понад 470 тисяч українських пенсіонерів отримають додаткову фінансову підтримку.

Проект робить акцент на доступності допомоги для всіх пенсіонерів, особливо для тих, хто не може самостійно звернутися за допомогою. Бюрократичні процедури спрощені до мінімуму, щоб полегшити процес отримання фінансової підтримки. Для отримання грошової допомоги особи мають відповідати певним критеріям:

проживати в зоні бойових дій або на небезпечних територіях поблизу лінії фронту;

отримувати пенсію менше ніж 3 250 гривень;

не отримувати додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або від уряду України з 1 березня 2023 року.

Для отримання додаткової виплати пенсіонерам не потрібно звертатися до жодних інстанцій. Програма працює автоматично, використовуючи дані Пенсійного фонду. Завдяки цьому, кожен пенсіонер, який відповідає критеріям, отримує різницю між 3250 грн та розміром своєї пенсії. З початку реалізації проекту понад 470 тисяч пенсіонерів отримали фінансову підтримку на загальну суму 2,01 млрд грн.