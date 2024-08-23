Грозит ли украинской экономике полный крах? Украинцам объяснили, есть ли риск что деньги в банках «сгорят»

Украинцам рассказали о том, что забирать сбережения с банковских счетов пока не стоит. Несмотря на то, что в Украине идет война, банкам удалось накопить достаточно средств, поэтому запас денег, чтобы отдавать проценты по депозитам у них есть. Поэтому, если положить деньги в банк, то риск того, что они «сгорят» минимальный. Такими данными поделился финансовый аналитик Алексей Козырев.

Детали

Козырев отметил следующее:

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, общая сумма средств, принадлежащих населению и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и размещенных в банках, составляет около 1,2 млрд грн.

Банки инвестировали значительные средства в государственные ценные бумаги: 726,45 млрд грн было размещено в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Банки держат значительные резервы в Национальном банке Украины в виде депозитных сертификатов overnite: 361,22 млрд грн.

Также 156,24 млрд грн – в трехмесячных сертификатах, приобретенных на тендерах.

«Эксперт отмечает, что банки имеют достаточно средств, чтобы вернуть все депозиты физических лиц, даже если все захотят их снять одновременно. Эти средства инвестируются в государственные облигации и депозитные сертификаты Национального банка. Однако, такая ситуация, когда банки имеют много «лишних» денег, является проблемой для экономики, поскольку эти средства могли бы быть использованы для кредитования бизнеса и развития экономики. Пока же, кредитование происходит или очень медленно, или вообще не происходит.

Держать деньги в банках до сих пор выгодно

С одной стороны, снижение депозитных ставок заставляет людей искать альтернативы. С другой стороны, инфляция делает хранение наличных дома еще менее выгодным. Банковские депозиты, несмотря на довольно низкие ставки, остаются более надежным способом сохранения средств, чем наличные. При этом, значительных колебаний курса доллара в ближайшем будущем не предвидится. Сейчас ситуация контролируемая и в ближайшее время вряд ли изменится.