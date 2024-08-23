Чи загрожує українській економіці повний крах? Українцям пояснили, чи є ризик що гроші в банках “згорять”

Українцям розповіли про те, що забирати заощадження з банківських рахунків поки не варто. Попри те, що в Україні триває війна, банкам вдалося накопичити достатньо коштів, тому запас грошей, щоб віддавати відсотки за депозитами в них є. Тож, якщо покласти гроші в банк, то ризик того, що вони “згорять” мінімальний. Такими даними поділився фінансовий аналітик Олексій Козирев.

Деталі

Козирев зазначив наступне:

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, загальна сума коштів, що належать населенню та фізичним особам-підприємцям (ФОП) і розміщених у банках, становить близько 1,2 млрд грн.

Банки інвестували значні кошти в державні цінні папери: 726,45 млрд грн було розміщено в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП).

Банки тримають значні резерви в Національному банку України у вигляді депозитних сертифікатів overnite : 361,22 млрд грн.

Також 156,24 млрд грн – у тримісячних сертифікатах, придбаних на тендерах.

“Експерт зазначає, що банки мають достатньо коштів, щоб повернути всі депозити фізичних осіб, навіть якщо всі захочуть їх зняти одночасно. Ці кошти інвестуються в державні облігації та депозитні сертифікати Національного банку. Проте, така ситуація, коли банки мають багато “зайвих” грошей, є проблемою для економіки, оскільки ці кошти могли б бути використані для кредитування бізнесу та розвитку економіки. Наразі ж, кредитування відбувається або дуже повільно, або взагалі не відбувається.

Тримати гроші в банках досі вигідно

З одного боку, зниження депозитних ставок змушує людей шукати альтернативи. З іншого боку, інфляція робить зберігання готівки вдома ще менш вигідним. Банківські депозити, незважаючи на доволі низькі ставки, залишаються більш надійним способом збереження коштів, ніж готівка. При цьому, значних коливань курсу долара в найближчому майбутньому не передбачається. Наразі ситуація контрольована і найближчим часом навряд чи зміниться.