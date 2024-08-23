Украинки массово применяют трюк с бумажным полотенцем: кран будет блестеть как новый 

После этой простой процедуры вы не узнаете свой старый кран. Все мы периодически сталкиваемся с различными загрязнениями в быту. Справиться с ними помогут подручные средства. Предлагаем на заметку два простых способа. Это поможет очистить смеситель от налета и пятен.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло — это универсальное средство, которое может помочь вам во многих бытовых задачах, в том числе и в очистке крана от известкового налета и других загрязнений. Итак, что вам понадобится:

Хозяйственное мыло 72%;

Терка;

Небольшая миска;

Теплая вода;

Губка или мягкая щетка;

Бумажное полотенце.

Начнем.

Приготовьте мыльный раствор. Натрите хозяйственное мыло на мелкой терке в небольшую миску. Добавьте немного теплой воды и тщательно перемешайте, чтобы образовалась густая паста. Для усиления очищающего эффекта можно добавить немного пищевой соды. Нанесите раствор на кран. С помощью губки или щетки обильно нанесите мыльный раствор на поверхность крана. Особое внимание уделите местам с наибольшим загрязнением. Оставьте раствор на кране на 15-20 минут, чтобы размягчилась грязь. Очистите кран. Аккуратно потрите поверхность крана губкой или щеткой, круговыми движениями. Смойте мыльный раствор теплой водой.

Вытрите кран насухо мягким бумажным полотенцем.

Столовый уксус

Уксус — это натуральное и эффективное средство для борьбы с известковым налетом и другими загрязнениями на кранах. Его кислотность помогает растворить минеральные отложения, оставляя поверхность блестящей.

Чтобы очистить кран, налейте немного уксуса в миску и хорошо смочите в нем бумажные полотенца. Оберните смоченные полотенца вокруг крана, обращая особое внимание на места с наибольшими загрязнениями. Если полотенца плохо держатся, закрепите их резинкой или прищепкой.

Оставьте уксус действовать на 30-60 минут. Для сильных загрязнений время можно увеличить. Далее снимите полотенца. С помощью чистой мягкой ткани или губки протрите кран, удаляя размягченный налет. Тщательно промойте кран теплой водой, чтобы удалить все остатки уксуса и налета. Вытрите кран насухо мягкой тканью.