Нужно успеть за 2 дня: некоторые украинцы могут получить солидную выплату

Некоторые украинцы имеют шанс получить средства на открытие или восстановление своего бизнеса благодаря грантам, предоставленным швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Однако, по данным Министерства реинтеграции, эти средства доступны не всем.

Право на финансовую поддержку имеют только внутренне перемещенные лица и жертвы войны, ведущие бизнес в Днепропетровской и Харьковской областях. Успешные кандидаты могут получить до 114 000 гривен на развитие своего бизнеса.

Средства гранта могут быть использованы на различные виды деятельности, включая заведения быстрого питания, пошив одежды, строительство и ремонт, автосервисы, издательскую и полиграфическую деятельность, клининговые услуги. Получатели могут использовать средства на приобретение оборудования и материалов, а также на оплату услуг.

Желающие получить грант должны действовать быстро, так как срок подачи заявок истекает в четверг, 22 августа. После этой даты заявки больше приниматься не будут, поэтому важно вовремя подать все необходимые документы.