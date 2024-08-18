Не дольше 3-х месяцев: в Украине хотят сократить социальные выплаты

После завершения войны Украина может изменить стандартные правила выплаты помощи безработным. В Государственном центре занятости называют «роскошной» практику предоставления денежной помощи в течение целого года.

Такой формат выплат действовал до введения военного положения.

Почему выплаты безработным могут пересмотреть

С соответствующим заявлением выступила руководительница Государственного центра занятости Юлия Жовтяк во время встречи с бизнесом. По ее словам, государство больше не будет выплачивать денежную помощь целый год. Для страны, которая воюет такой подход это роскошь.

Руководительница службы занятости напомнила, что во время военного положения выплаты безработным предоставляются в течение трех месяцев. По мнению Жовтяк, после войны с большой вероятностью будут внесены изменения в законодательство по сокращению сроков предоставления денежной помощи.

Кроме того, Жовтяк утверждает, что украинцы обычно выходят на работу не мотивированными. Чаще люди пытаются продержаться на ржавчине труда тот срок, пока им предоставляют компенсацию. Поэтому идут к работодателю только для того, чтобы получить «отметку».

Сейчас центр занятости ставит цель, чтобы соискатель работы на 80% подходил работодателю к которому его направляют. Со своей стороны центр занятости должен направлять мотивированных людей, которые максимально подходят для той или иной вакансии.

Другие социальные выплаты тоже могут пересмотреть

Как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, в Украине планируют ввести новую систему социальной помощи. Вместо нынешнего прожиточного минимума, который, по словам министра, не отражает реальных потребностей граждан, будет введена базовая социальная помощь.

Основные изменения, которые предусматриваются новой системой:

Объединение выплат. Вместо большого количества различных социальных пособий, особенно для людей с инвалидностью, планируется ввести только две основные: для временно нетрудоспособных и для лиц, утративших трудоспособность.

Новые подходы к расчету помощи. Новая система будет учитывать не только доходы семьи, но и ее состав и другие факторы. Например, если в семье один из супругов решил ухаживать за детьми, а другой работает, то это не будет означать автоматического лишения социальной помощи.

По словам министра, новая система должна сделать социальную помощь более справедливой и эффективной, а также упростить процедуру ее получения.