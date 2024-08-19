Експерти розповіли, як не можна заправляти машину, якщо на вулиці спека

Цьогоріч літо видалося неймовірно спекотним. Багато днів підряд трималась аномально висока температура повітря й зі слів синоптиків спека ще обов’язково повернеться в Україну. На фоні такої погоди почастішали пожежі, а ще частішими стали надзвичайні ситуації на дорозі коли під час руху або на стоянці загоряється автомобіль. Чому так може трапитися? Причин багато, однак одна з них — неправильна заправка автомобіля.

Що треба знати водіям?

Експерти закликають водіїв ніколи не заправляти повний бак бензину, чи дизелю у спеку. При високих температурах об’єм цього палива збільшується й відтак, воно може не вміщатися у бак. В кращому випадку бензин, чи дизель просто виливатимуться з бака й псуватимуть лакофарбове покриття. В гіршому випадку це може спровокувати сильну пожежу з непоправними наслідками.

Якщо на вулиці спекотна погода, заправляйте бак на третину, або ж як мінімум залишайте вільними 20 його відсотків. Тоді ви зможете уникнути вище перелічених неприємностей.

До миття машин в спеку теж є зауваження

Раніше ми писали й про особливості миття машин у спекотну погоду. Спеціалісти не рекомендують мити автомобіль під відкритим сонячним промінням, або ж коли він надто сильно розігрітий. Найкраще робити це зранку, або ж вже ввечері, коли сонце не таке активне. В крайньому разі мийте машину у тіні, чи під накриттям. Все через те, що вода, яка потрапляє на лакофарбове покриття моментально віддзеркалюватиме сонце й там де були великі каплі можуть утворитися неприємні на вигляд плями. Також, якщо ви миєте машину активною піною, то на сонці вона теж швидше засихатиме й не лише не виконуватиме основну функцію, а й може зіпсувати покриття.