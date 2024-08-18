Не довше 3-х місяців: в Україні хочуть скоротити соціальні виплати

Після завершення війни Україна може змінити стандартні правила виплати допомоги безробітним. В Державному центрі зайнятості називають “розкішною” практику надання грошової допомоги протягом цілого року.

Такий формат виплат діяв до введення воєнного стану.

Чому виплати безробітним можуть переглянути

З відповідною заявою виступила очільниця Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк під час зустрічі з бізнесом. За її словами, держава більше не буде виплачувати грошову допомогу цілий рік. Для країни, яка воює такий підхід це розкіш.

Очільниця служби зайнятості нагадала, що під час воєнного стану виплати безробітним надаються протягом трьох місяців. За думку Жовтяк, після війни з великою ймовірністю будуть внесені зміни в законодавство щодо скорочення термінів надання грошової допомоги.

Крім того, Жовтяк стверджує, що українці зазвичай виходять на роботу не мотивованими. Частіше люди намагаються протриматися на іржі праці той термін, поки їм надають компенсацію. Тож йдуть до роботодавця лише для того, щоб отримати “відмітку”.

Наразі центр зайнятості ставить мету, щоб шукач роботи на 80% підходив роботодавцю до якого його направляють. Зі свого боку центр зайнятості повинен направляти мотивованих людей, які максимально підходять для тої чи іншої вакансії.

Інші соціальні виплати теж можуть переглянути

Як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, в Україні планують ввести нову систему соціальної допомоги. Замість нинішнього прожиткового мінімуму, який, за словами міністра, не відображає реальних потреб громадян, буде запроваджена базова соціальна допомога.

Основні зміни, які передбачаються новою системою:

Об’єднання виплат. Замість великої кількості різних соціальних допомог, особливо для людей з інвалідністю, планується ввести лише дві основні: для тимчасово непрацездатних і для осіб, які втратили працездатність.

Нові підходи до розрахунку допомоги. Нова система враховуватиме не лише доходи сім’ї, але й її склад та інші фактори. Наприклад, якщо в сім’ї один із подружжя вирішив доглядати за дітьми, а інший працює, то це не означатиме автоматичного позбавлення соціальної допомоги.

За словами міністра, нова система має зробити соціальну допомогу більш справедливою та ефективною, а також спростити процедуру її отримання.