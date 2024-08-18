ПриватБанк раскрыл секреты украинцев: на что граждане тратят половину своих доходов

ПриватБанк подвел итоги первой половины 2024 года. За это время украинцы совершили 1,6 миллиарда покупок через сеть торговых терминалов ПриватБанка. Всего было осуществлено платежных операций на сумму более 451 миллиарда гривен. А это аж на 27,3% больше, чем за тот же период прошлого года. В прошлом году, с января по июль было осуществлено 1,3 миллиона транзакций на сумму более 350 миллиардов гривен.

Эту информацию обнародовали в пресс-службе Приватбанка. Это довольно интересная информация, поскольку отражает довольно точные данные о расходах украинцев.

На что украинцев тратят больше всего

Согласно данным одного из самых популярных банков страны — ПриватБанка, больше всего наши сограждане в 2024 году тратили на продукты питания. На них потрачено около 44% от общего объема безналичных оплат. Однако это на 1,5% меньше, чем за то же время в 2023 году. То есть, можно сделать вывод, что украинцы пытаются сэкономить на продуктах, особенно учитывая подорожание большинства товаров.

Второе место по объему расходуя оказались лекарства и товары для здоровья. На них тратят около шести с половиной процентов от потребительской корзины. На третьем месте расходы на заведения общественного питания — 6,4%. Следующая статья расходов – одежда и обувь, они составляют 4,5% от всех безналичных транзакций. Еще 4,2% тратят на топливо

Что касается других категорий расходов, где украинцы тратят средства не так активно, то речь идет о следующих:

4% потрачено на товары для дома;

3,8% на электронику и бытовую технику;

1,5% было потрачено на транспорт;

1,4% на отдых.

ПриватБанк остается безусловным лидером на рынке платежных карт в Украине. Из 52,7 миллиона активных карт в стране, более половины — 28,2 миллиона – обслуживается именно этим банком. Более того, из общего количества 486 тысяч POS-терминалов, 300 тысяч принадлежат ПриватБанку, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие безналичной инфраструктуры.