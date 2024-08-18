Українці можуть вийти на пенсію на 10 років раніше: опубліковано перелік категорій

В Україні загальний вік для виходу на пенсію складає 60 років. Однак частина українців може вийти на заслужений відпочинок набагато раніше, аж на десять років. Звісно, йдеться далеко не про всіх громадян, а про окремі категорії населення — судді, прокурори, військові та правоохоронці. Але на цьому список не обмежується. Тож хто може отримати пенсію раніше встановленого віку.

Що потрібно знати українцям

Почнемо з того, що крім пенсії по віку близько півтора мільйона українців отримують пенсію по інвалідності. Їх середній вік складає всього 46,5 років. Але це далеко не все.

Пенсію у разі втрати годувальника отримують всього півмільйона осіб. Середній їх вік — 30 років та 6 місяців.

Військові та поліцейські — це ще близько півмільйона осіб виходять на заслужений відпочинок в 51 рік;

Чорнобильці — в 42 роки;

прокурори — в 47 років;

судді — 55 з половиною років.

Спеціальні виплати в Україні отримує близько 11,3% від загальної чисельності населення. При цьому серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку один з найвищих показників у Польщі — всього 6%. Тобто це вдвічі менше, ніж в Україні При цьому в середньому українці зі спеціальними пенсійними правами виходять на пенсі е в 45 років.

Середня пенсія в Україні 5,8 тис. грн. Цього явно недостатньо для гідного життя. При цьому понад 60% пенсіонерів отримують ще менше — до 5 тис. грн. При цьому, якщо розраховувати пенсію від середньої зарплати, то вийде всього 4,2 тис. грн, що становить лише чверть від колишнього заробітку! Це означає, що українці, які відпрацювали все життя, на пенсії змушені існувати на мінімальні кошти.

Співвідношення кількості пенсіонерів та платників податкових внесків в Україні є нетиповим для країн ОЕСР. Зазвичай, кількість працюючих має значно перевищувати кількість пенсіонерів. Лише за таких умов можна забезпечити достатній рівень пенсійних виплат. Однак в Україні спостерігається не лише зменшення кількості працюючих, але й пенсіонерів. Так, у січні 2020 року, за даними Пенсійного фонду, кількість пенсіонерів становила 11,3 мільйона, що на 1 мільйон більше, ніж зараз.