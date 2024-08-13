Смартфон працюватиме швидше: неочевидні причини повільної роботи гаджетів українців

Повільно працюючий смартфон дратує будь-якого користувача. Чому ж нам необхідно витрачати час на очікування будь-якої дії, яка має по ідеї виконуватися відразу? Багато українців просто ідуть за новим пристроєм, вважаючи, що гаджет уже морально застарів. Давайте розберемо три прості причини повільної роботи смартфона – можливо, інформація допоможе вам дати нове життя старому гаджету.

Мало внутрішньої пам’яті

Іноді дивишся на смартфон людини, яка користується ним, не думаючи ні про що, і дивуєшся – залишилося пара сотень мегабайт постійної пам’яті. Сам девайс при цьому дуже сильно гальмує. А справа в тому, що для нормальної роботи смартфона потрібно залишати хоча б 3-4 гігабайти вільного місця. Цей обсяг потрібен для тимчасових файлів, які створюються операційною системою і додатками.

Частина об’єктів зберігається всередину накопичувача, щоб смартфон міг з ними працювати. Що менше буде пам’яті, то повільніше пристрій працюватиме – гаджету потрібен час, щоб записати, прочитати, потім видалити і повторити процес. Видаліть маловикористовувані додатки, збережіть фото і відео на карту пам’яті або в хмару – звільнивши кілька гігабайт, пристрій працюватиме швидше.

Занадто багато встановлених додатків

Навіть якщо внутрішньої пам’яті вистачає з головою, є ще одна причина – велика кількість встановлених додатків. А деякі додатки так взагалі можуть працювати у фоні постійно, наприклад, різноманітні віджети, які відображають інформацію в реальному часі. Також велика кількість додатків впливає на операційну систему – занадто багато інформації доводиться обробляти.

Ліки тут прості – проаналізуйте ті додатки, якими ви рідко користуєтеся або ж не користуєтеся зовсім, і видаліть їх. Практично завжди можна встановити потрібний застосунок у пару кліків.

Смартфон давно не перезавантажувався

Будь-який мобільний девайс потрібно періодично перезавантажувати. Цей процес супроводжується чистим стартом операційної системи – під час перезавантаження видаляються тимчасові файли й очищається оперативна пам’ять. Також зникають накопичені в процесі роботи помилки. Перезавантажити смартфон просто – можна просто вимкнути і ввімкнути, а можна знайти відповідну опцію в меню вимкнення. Бажано робити подібний рестарт хоча б раз на тиждень – така маніпуляція сприятливо діє на будь-який смартфон.

Також не варто забувати про додатки, які живуть у пам’яті. Буває, що у смартфоні залишаються десятки додатків, які не потрібні власнику. І кожна програма “чекає” команди власника, щоб швидше завантажити потрібні дані. Просто викличте диспетчер запущених додатків і змахніть те, чим ви найближчими годинами не користуватиметеся.