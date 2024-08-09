Как правильно солить мясо при варке и жарке: тонкости, о которых забывают украинки

Ни что не вызывает столь активных дискуссий, как корректное введение соли при приготовлении мясных блюд.

В случае ошибки продукт может получиться сухим или пресным.

Оба варианта являются малопривлекательными, отмечает эксперт в области кулинарии сетевого издания “БелНовости” повар Юлия Архипова.

Как правильно солить мясо

Если речь идет о варке

В первую очередь стоит определиться с правильным объемом соли. На каждый литр воды принято брать примерно по половине маленькой ложки соли. Такое количество считается оптимальным.

Вводим мясо, доводим воду до кипения и удаляем пену. После этого сразу же вводим нужное количество соли.

В таком случае мясо получится идеальным.

Если речь идет о жарке

В данном случае при неправильном использовании соли можно безнадежно испортить продукт. Поэтому стоит соблюдать осторожность.

Есть только два варианта правильного введения соли.

Первый заключается в том, что соль вводится вместе с маринадом не менее чем за 60 минут до готовки. Второй вариант проще: солить продукт стоит только при подаче, но перед употреблением рекомендуется подождать от пяти до десяти минут.