Чого не слід робити, якщо телефон впав у воду: 3 найпоширеніші помилки
Впустити мобільний телефон у воду може навіть найакуратніша людина.
Тому кожен користувач має заздалегідь вивчити інструкцію, в якій описано порядок дій у разі потрапляння смартфона в рідину.
Але спершу перерахуємо найпоширеніші та найдурніші помилки.
Що не можна робити, якщо мобільник упав у воду
Деякі користувачі намагаються висушити смартфон феном.
Це серйозна помилка: потік гарячого повітря лише “зажене” вологу глибше.
Ще однією поширеною помилкою є спроба покласти гаджет, який раніше потрапив у воду, на радіатор опалення.
Такий крок призведе до того, що телефон просто перестане працювати.
У Мережі можна часто зустріти такий «лайфхак», як розташування смартфона в ємності з сіллю або рисом.
Так, ці продукти є сорбентами. Вони дійсно «заберуть» вологу.
Але буде серйозний наслідок: рисинки і кристалики солі можуть потрапити в отвори гаджета. Підсумком стане поява необхідності проводити дорогий ремонт пристрою.
Як правильно діяти, якщо смартфон упав у воду
Запам’ятайте наступний порядок дій:
- Витягти гаджет із води;
- Вимкнути смартфон;
- «Розібрати» пристрій (зняти чохол і корпус, витягти акумулятор, SIM-карту, карту пам’яті);
- Протерти телефон і всі зняті деталі чистим і сухим шматком тканини;
- Залишити смартфон і всі його компоненти недоторканими як мінімум на 48 годин;
- Увімкнути мобільник;
- Звернутися до співробітників сервісного центру, якщо пристрій працює некоректно.
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