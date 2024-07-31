Чого не слід робити, якщо телефон впав у воду: 3 найпоширеніші помилки

Впустити мобільний телефон у воду може навіть найакуратніша людина.

Тому кожен користувач має заздалегідь вивчити інструкцію, в якій описано порядок дій у разі потрапляння смартфона в рідину.

Але спершу перерахуємо найпоширеніші та найдурніші помилки.

Що не можна робити, якщо мобільник упав у воду

Деякі користувачі намагаються висушити смартфон феном.

Це серйозна помилка: потік гарячого повітря лише “зажене” вологу глибше.

Ще однією поширеною помилкою є спроба покласти гаджет, який раніше потрапив у воду, на радіатор опалення.

Такий крок призведе до того, що телефон просто перестане працювати.

У Мережі можна часто зустріти такий «лайфхак», як розташування смартфона в ємності з сіллю або рисом.

Так, ці продукти є сорбентами. Вони дійсно «заберуть» вологу.

Але буде серйозний наслідок: рисинки і кристалики солі можуть потрапити в отвори гаджета. Підсумком стане поява необхідності проводити дорогий ремонт пристрою.

Як правильно діяти, якщо смартфон упав у воду

Запам’ятайте наступний порядок дій: