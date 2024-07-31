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Чого не слід робити, якщо телефон впав у воду: 3 найпоширеніші помилки

GSMinfo31.07.2024
Смартфон смітник

Впустити мобільний телефон у воду може навіть найакуратніша людина.

Тому кожен користувач має заздалегідь вивчити інструкцію, в якій описано порядок дій у разі потрапляння смартфона в рідину.

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Але спершу перерахуємо найпоширеніші та найдурніші помилки.

Що не можна робити, якщо мобільник упав у воду

Деякі користувачі намагаються висушити смартфон феном.

Це серйозна помилка: потік гарячого повітря лише “зажене” вологу глибше.

Ще однією поширеною помилкою є спроба покласти гаджет, який раніше потрапив у воду, на радіатор опалення.

Такий крок призведе до того, що телефон просто перестане працювати.

У Мережі можна часто зустріти такий «лайфхак», як розташування смартфона в ємності з сіллю або рисом.

Так, ці продукти є сорбентами. Вони дійсно «заберуть» вологу.

Але буде серйозний наслідок: рисинки і кристалики солі можуть потрапити в отвори гаджета. Підсумком стане поява необхідності проводити дорогий ремонт пристрою.

Як правильно діяти, якщо смартфон упав у воду

Запам’ятайте наступний порядок дій:

  1. Витягти гаджет із води;
  2. Вимкнути смартфон;
  3. «Розібрати» пристрій (зняти чохол і корпус, витягти акумулятор, SIM-карту, карту пам’яті);
  4. Протерти телефон і всі зняті деталі чистим і сухим шматком тканини;
  5. Залишити смартфон і всі його компоненти недоторканими як мінімум на 48 годин;
  6. Увімкнути мобільник;
  7. Звернутися до співробітників сервісного центру, якщо пристрій працює некоректно.

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GSMinfo31.07.2024
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