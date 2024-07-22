Експерти пояснили, чому смартфон під час зарядки заборонено тримати на м’яких меблях

Доволі часто розетка знаходить поруч з ліжком, чи диваном й коли користувачі заряджають смартфон, то ставлять його на м’яку поверхню цих меблів. Так робити категорично заборонено й на це є ряд вагомих причин.

Чому так робити не можна?

Смартфон потрібно заряджати виключно на твердій поверхні. Все тому, що під час зарядки акумулятор смартфона нагрівається й коли телефон розташований на м’яких меблях, то це відбувається ще інтенсивніше та швидше. Як наслідок батарея перегрівається й це знижує її продуктивність. В кращому випадку ви просто скорочуватимете термін її експлуатації. Наприклад, якщо за нормальних умов акумулятор прослужив би два роки, то постійно провокуючи його перегрівання він прослужить півтора, а то й менше.

По-друге, через сильне перегрівання можуть зіпсуватися й інші компоненти девайса й він може повністю вийти з ладу. Батарея може здутися, зіпсувати задню кришку, зіпсувати екран та безліч інших внутрішніх деталей. У найгірших випадках вона може навіть вибухнути, а це вже небезпечно для життя та здоров’я оточуючих.

Також, користувачі закликають не залишати гаджет під покривалом, чи тим паче під подушкою на всю ніч. Навіть, якщо телефон в цей момент не на зарядці.

Що ще потрібно знати про зарядку гаджета?

Щоб не провокувати перегрівання акумулятора, чи його передчасне старіння потрібно дотримуватись простих правил:

Заряджайте гаджет максимум до 80%, а розряджайте до 20% і не менше. Не користуйтесь девайсом коли він на зарядці, а особливо не розмовляйте по ньому в цей момент та не грайте ігри. Не користуйтесь подовгу телефоном на вулиці у спекотну погоду. Щоб телефон зарядився значно швидше, на час зарядки вимкніть його або ж ввімкніть режим “Політ”.

Якщо ваш телефон вже дуже старий й ви ним не користуєтесь, не залишайте його розрядженим на тривалий період часу. Хоча б раз у місяць потрібно зарядити батарею, щоб телефон не ввійшов у глибокий сон.