Света может стать больше: одна из стран ЕС планирует производить электроэнергию для Украины

Массовые обстрелы по энергетической инфраструктуре не прекращаются. Следовательно, в Украине и дальше наблюдаются отключение электроэнергии. Действуют они во всех регионах без исключений. Сейчас тенденция такова, что свет в большинстве своем выключают на 3-4 часа, а затем на столько же включают (хотя в разных областях эти цифры могут отличаться). Прогнозы экспертов неутешительны — говорят, что чем ближе к зиме, тем меньше света будут иметь украинцы. Отчасти спасти ситуацию могут разве что поляки. Они намерены производить электроэнергию для Украины.

Об этом заявили в польском правительстве

Правительство Польши сейчас работает над тем, чтобы поставлять Украине электроэнергию. Для этого желают завлекать местные угольные электростанции. Об этом стало известно, после состоявшегося 8 июня визита, Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Зеленский провел брифинг с премьер-министром Польши Дональдом Туском и как раз последний поделился такими планами.

“В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украину“, – сказал Туск.

Туск отметил, что это лишь небольшой процент того, что их страна может сделать в сложившейся ситуации. Мол, поставлять полноценно электроэнергию в Украину и в полной мере невозможно. Для этого существует множество физических преград. Однако это может помочь частично облегчить жизнь людям зимой 2024-2025.

Польша планирует помогать и другим образом

Кроме электроэнергии поляки планируют активно поставлять в Украину генераторы и другую помощь, которая актуальна именно в условиях блекаутов. Также Туск добавил, что Польша обязательно присоединится к активному восстановлению украинской инфраструктуры после того, как закончится война.