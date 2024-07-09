Варенье – это зло? Какую альтернативу предлагают специалисты по здоровому питанию

Все привыкли, что лето – это сезон консервации. Один из самых популярных продуктов – это варенье. Его готовят из самых разных фруктов и совсем не в скромных порциях. Некоторые хозяйки закрывают по несколько десятков банок варенья, чтобы хватило на всю зиму. Одни говорят, что так привыкли, ведь подобную традицию им передала бабушка или мама. Остальные утверждают, что готовили и будут готовить варенье, ведь это вкусно. И действительно, это неплохой десерт к чаю, когда хочется сладенького. Третьи уверяют, что варенье – это полезно, ведь оно из фруктов, а фрукты – это источник витаминов и полезных микроэлементов. Эксперты по здоровому питанию имеют собственное мнение на этот счет и оно кардинально отличается.

Варенье – это не полезно

Как готовится варенье? К фруктам, например, каким-то ягодам, добавляют большое количество сахара и варят несколько часов, а иногда и несколько дней (ежедневно по паре часов). Во-первых, такое количество сахара априори не может быть полезно, ведь суточная норма для человека 25 граммов, что примерно 5 чайных ложечек. Все, что больше может провоцировать сахарный диабет, холестерин, ожирение и т.д.

Во-вторых, в варенье почти нет витаминов, потому что при длительной варке они практически улетучиваются. То есть, без сомнения, это лишь вкусный десерт, но отнюдь не полезное блюдо.

Какая есть альтернатива?

Эксперты советуют не отказывать себе в варенье, если вы его сильно любите, но потреблять очень дозированно. Большинство фруктов и ягод засушить и заморозить, а зимой готовить из них свежие смузи, или просто добавлять в каши и десерты. Это тоже вкусно, а еще действительно полезно как для взрослых, так и детей.

Однако прежде чем замораживать фрукты, тщательно прочтите в Интернете рекомендации, как это правильно делать. Некоторые ягоды, к примеру, нельзя мыть. А некоторые фрукты лучше порезать на куски.