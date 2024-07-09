Варення — це зло? Яку альтернативу пропонують фахівці зі здорового харчування

Всі звикли, що літо — це сезон консервації. Один з найпопулярніших продуктів — це варення. Його готують з найрізноманітніших фруктів й зовсім не в скромних порціях. Деякі господині закривають по кілька десятків банок варення, щоб вистачило на всю зиму. Одні кажуть, що так звикли, адже подібну традицію їм передала бабуся, чи мама. Інші стверджують, що готували й будуть готувати варення, адже це смачно. І справді — це непоганий десерт до чаю, коли хочеться солоденького. Треті запевняють, що варення — це корисно, адже воно з фруктів, а фрукти — це джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Експерти зі здорового харчування мають власну думку на цей рахунок і вона кардинально відрізняється.

Варення — це не корисно

Як готується варення? До фруктів, наприклад, якихось ягід, додають дуже багато цукру й варять кілька годин, а інколи й декілька днів (щодня по парі годин). По-перше, така кількість цукру апріорі не може бути корисною, адже добова норма для людини 25 грамів, що приблизно 5 чайних ложечок. Все, що більше може провокувати цукровий діабет, холестерин, ожиріння тощо.

По-друге, у варенні майже немає вітамінів, тому що при тривалому варінні вони практично випаровуються. Тобто, без сумніву це лише смачний десерт, але аж ніяк не корисна страва.

Яка є альтернатива?

Експерти радять не відмовляти собі у варенні, якщо ви сильно його любите, але споживати дуже дозовано. Натомість більшість фруктів та ягід засушити та заморозити, а взимку готувати з них свіжі смузі, чи просто додавати до каш і десертів. Це теж смачно, а ще дійсно корисно як для дорослих, так і для дітей.

Проте перш ніж заморожувати фрукти ретельно прочитайте в Інтернеті рекомендації, як це правильно робити. Деякі ягоди, наприклад, не можна мити. А деякі фрукти краще порізати на шматки.