Эксперты поделились лайфхаком как без химии и дополнительных усилий идеально почистить унитаз

Наверное, каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с неприятным желтым налетом в унитазе. Достаточно всего несколько дней не поддерживать его в чистоте, как в чаше появится налет и ржавчина, которые очень сложно отчистить. Иногда, для того чтобы помыть унитаз, хозяйки тратят множество средств на дорогую и агрессивную химию, с которой работать можно разве что в перчатках и защитной маске. Также вдобавок к этому нужно приложить немало усилий, чтобы буквально отодрать эту грязь и налет. Лайфхак, которым поделились эксперты, поможет вам забыть об этих неприятностях.

Закупитесь лимонной кислотой и содой

Чтобы унитаз был белым без лишних усилий достаточно только купить лимонную кислоту. Как ее использовать:

Забираем из унитаза больше половины воды, чтобы лимонная кислота полностью в ней не растворилась и не потеряла своего действия. Однако не нужно исчерпывать всю воду, иначе в помещение попадут неприятные запахи из канализации. Берем две или три пачки лимонной кислоты и рассыпаем ее равномерно по загрязненным участкам. Можно предварительно смазать их водой, что кислота не рассыпалась, а прилипла к грязи. Оставляем все это на ночь, а утром просто легонько очищаем унитаз ершиком.

После этого он будет идеально чистым, даже если были толстые накипи ржавчины. Если же нет желания оставлять лимонную кислоту на всю ночь, то можно подождать буквально 20-30 минут и приступать к очищению.

Хорошей альтернативой также выступает сода и уксус. Чтобы отчистить унитаз, нужно опять же, вычерпать из него немного воды и засыпать пол стакана соды. Туда же нужно влить такое же количество уксуса. Через 10 минут нужно почистить стенки чаши ершиком. Если ржавчины слишком много к соде с уксусом можно добавить еще белизну.