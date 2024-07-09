В Польше критический дефицит работников: где украинцам готовы платить более 70 тысяч гривен даже без знания языка

В 2024 году украинцы массово выезжают из Польши по ряду причин. Во-первых, страна упразднила практически всю социальную помощь: выплаты, жилье. Во-вторых, под вопросом продление временной защиты для граждан Украины. Из-за такой тотальной миграции украинцев в другие страны поляки столкнулись со значительным недостатком рабочей силы. Количество вакансий в некоторых областях деятельности в разы превышает количество поисковиков. Следовательно, некоторые компании готовы платить от 70 000 гривен ежемесячно работникам, независимо от того, владеют они польским языком или нет.

Где самая большая потребность в работниках?

Больше всего нуждаются именно в мужчинах, на вакансии, где нужно тяжело физически работать. Это производства, строительство, логистика, перевозка (т.е. нужны водители). Также нехватка работников и в сельском хозяйстве. О такой ситуации в Польше рассказывает директор по рекрутации миграционной платформы Марьяна Семенюк.

“Зачастую украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык. За него платят в среднем 6-7 тыс. злотых брутто (60,1-70,2 тыс. грн). Но сейчас за счет дополнительных часов и премий зарплата на некоторых вакансиях может достигать 8-9 тыс. злотых брутто (80,2-90,2 тыс.)“, – отмечает Семенюк.

Где можно заработать больше всего?

По словам экспертки, наибольшая потребность именно в сфере строительства и агросектор, ведь как раз идет активный сбор разнообразного урожая. Польские фермеры уже жалуются, что потребность в работниках минимум на 20% больше, чем в прошлом году. Однако если на различные поля могут трудоустраиваться и женщины, то там еще более или менее контролируемый кадровый голод. А вот на строительстве работников категорически не хватает, причем всех специальностей. Это обусловлено тем, что украинские мужчины не могут выезжать за пределы Украины.