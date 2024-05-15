Будете плакати від наслідків: ніколи не запивайте ці 5 продуктів чаєм або кавою

Дієтологи попереджають, що споживанням певних продуктів з чаєм або кавою можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Розповідаємо, які п’ять продуктів категорично не можна запивати кавою або чаєм.

Які продукти не можна запивати чаєм чи кавою

Дієтологи розповіли, які продукти не варто запивати популярними напоями – кавою чи чаєм.

Не варто запивати цими напоями випічку та печиво. Таніни, які містять в каві та чаї, сповільнюють перетравлення крохмалю.

Сирники та сирні запіканки. Кава та чай сповільнюють засвоєння кальцію з сиру.

Бутерброди з ікрою чи червоною рибою. Якщо запивати їх чаєм чи кавою, то організм не засвоює вітамін Д.

Пластівці з молоком. Якщо ви заливаєте вівсяні чи кукурудзяні пластівці молоком, то в жодному разі не варто запивати їх гарячим чаєм. Різкий перепад температур точно не піде на користь вашому шлунку.

Десерти. Тістечко з чашкою кави – спокуса, перед якою дуже важко встояти, і в той же час це справжнє випробування для організму. Якщо ви не можете відмовитися від такої смакоти, то хоча би не додавайте в напій цукор.

Взагалі дієтологи радять не запивати основні прийому їжі. Найкраще пити склянку теплої води перед кожним прийомом їжі. А пити каву чи чай найкраще між основними прийомами їжі, хоча би через годину після завершення трапези. Таким чином харчування буде більш збалансоване, а навантаження на травну систему помірним. Крім того, не варто переїдати. Людина повинна завершувати прийом їжі з легким відчуттям голоду. А ще, дієтологи радять влаштовувати розвантажувальні дні, тобто один день на тиждень пити лише воду. Так організм впорається з токсинами та зменшить навантаження. З таким підходом людина краще почуватиметься та підтримуватиме вагу в нормі. А якщо ви не готові весь день провести без їжі, то спробуйте розвантажити організм хоча б на пів дня.