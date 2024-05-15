Господиням на замітку: візьміть цей копійчаний засіб і ваша духовка сяятиме як нова

Якщо духовка часто використовується для приготування їжі, то забруднення внутрішніх стінок не уникнути. На всіх поверхнях духовки з’являється липкий шар жиру. А на стінках помітні засохлі залишки їжі. Господині часто скаржаться, що відмити стінки духовки дуже нелегко. Але виявляється, вони просто не знають про цей простий засіб. Такий метод очистки дозволяє з легкістю очистити всі забруднення та повернути духовці чистому та блиск. Йдеться про суміш води та звичайної кухонної соди.

Як приготувати засіб для очистки внутрішніх стінок духовки

Щоб відмити жир та застарілий бруд на стінках духовки потрібно змішати гідрокарбонат натрію (звичайна кухонна сода) зі звичайної водою. Варто змішувати у співвідношенні три до одного. Тобто, наприклад, на три ложки соди потрібно взяти лише одну ложку води. В результаті буде отримана паста, яку і буде потрібно наносити на забруднені місця.

Далі діяти потрібно так:

прибрати з духовки всі противні та решітки;

покрити стінки приготованою кашицею з соди;

залишити це на 6-8 годин;

далі весь бруд потрібно прибирати за допомогою пластикової лопатки та вологої ганчірки.

Загалом цей метод очистки можна застосовувати для очистки різних поверхонь. Наприклад, варильної поверхні на плиті, решіток мангала та ручок на газовій плиті. Таким чином ви отримаєте ідеально чисті поверхні. Всі липкі та засохлі залишки будуть видалені, а поверхні буквально блищатимуть.

Раніше ми розповідали, як відчистити унітаз. Достатньо вранці залити суміш соди та оцту, розчинені в окропі. Суміш впливають тоненькою цівкою, щоб вона не потрапила на стінки унітаза. Залишити це потрібно на весь день, поки вдома нікого немає. А ввечері добре почистити унітаз йоржиком та змити. Таким чином можна позбутися більшості забрудень – вапняного нальоту та жовтих плям.