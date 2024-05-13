Навіщо власникам ноутбуків звичайна таця: цей цікавий трюк точно вартий уваги

Ця ідея буде корисною всім власникам ноутбуків. Більше того, дехто радить разом з ноутбуком одразу купувати нову тацю або ж підібрати відповідний плоский кухонний аксесуар вдома. Здавалось би, який же тут зв’язок?

Насправді звичайнісінька таця може замінити собою доволі недешеву спеціальну підставку під ноутбук.

Навіщо власникам ноутбуків таця

Звичайна дешева таця, навіть із пластику, дозволить користуватися ноутбуку у ліжку чи на дивані. Напевне всім відомо, що якщо ставити ноутбук на м’якій поверхні, то це порушить роботу вентиляційних отворів. Поки вони перекриті, ноутбук буде нагріватися, а надмірний перегрів взагалі може призвести до серйозної поломки.

Якщо людина не завжди може тримати працюючий ноутбук на столі, то достатньо використовувати звичайну тацю. Всі ми любимо дивитися фільм в ліжку чи переглядати відео на YouTube на зручному дивані.

Щоб не закривати вентиляційні отвори, достатньо класти ноутбук на плоский виріб. Для цієї мети можна взяти і велику книжку чи товстий журнал, але це зайва вага. А от на таці, які підходить по розміру, вашому ноутбуку буде “зручно” та безпечно навіть на ліжку.

А от коли ви користуєтеся ноутбуком за столом, то таця послужить чудовим місцем для чаю та бутербродів. Але не забудьте протерти тацю перед тим, як знову покласти на не ноутбук.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чи можна заряджати телефон всю ніч. Спеціалісти не радять такий підхід, адже попри вбудований контролер в батареї, за ніч відбувається кілька повних циклів зарядки. Всього через кілька місяців такий підхід здатен “вбити” нову батарею. Нічна зарядка може підійти тим, хто не особливо бережливо ставиться до гаджетів та часто змінює смартфони, інакше краще підтримувати рівень заряду в межах 20-80%.