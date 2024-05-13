Можна чи ні залишати телефон на зарядці на ніч:фахівці поставили крапку в давній суперечці

Майже кожен погодиться з тим, що заряджати мобільний телефон та інші гаджети вночі дуже зручно.

Якщо з вечора рівень заряду батареї близький до нуля, то зранку він матиме сто відсотків, і цього вистачить на весь день або майже на весь день. Головна зручність в тому, що батарея заряджається поки людина спить.

Але чи не становить небезпеки для пристрою такий спосіб заряджання гаджета. Це питання стало причиною чималої кількості суперечок між користувачами. Одні переконані, що заряджати телефон без нагляду категорично не можна, інші переконані, що так набагато зручніше, адже вдень телефон майже завжди під руками. Нарешті фахівці поставили крапку в цій суперечці.

Чи небезпечна для смартфона нічна зарядка

Фахівці одностайні, вони наполягають на том, що заряджати телефон всю ніч небезпечно. І це погана новина для прихильників такого способу зарядки. В першу чергу це шкодить батареї.

В батареях сучасних гаджетів є вбудований спеціальний контролер, який зупиняє процес зарядки після того, як вона заряджається на сто відсотків.

Однак такий запобіжник не завжди ефективний, адже через кілька хвилин рівень заряду акумулятора трохи спадає, і після цього процес зарядки відновлюється.

Таким чином за одну лише ніч може завершитися кілька циклів зарядки.

Подібні процеси не найкращим чином впливають на стан батареї, вже через кілька місяців навіть в новому смартфоні заряд триматиметься гірше. В такому разі батарея вийде з ладу доволі швидко, всього через рік її доведеться замінювати або купувати новий смартфон.

Саме тому краще відключати зарядний пристрій від смартфона вчасно — до того, як він зарядився н 100%. А краще після того, як батарея зарядилася до 80%. Також варто ставити телефон на зарядку коли в нього залишається 20-25%. Таким чином батарея не “зараховує” повний цикл зарядки/розрядки і, відповідно, служить довше.