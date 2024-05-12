Залишилось менше ніж місяць: в Україні запровадять європейські тарифи на електроенергію

Українським споживачам електроенергії вже готують європейські тарифи на електроенергію. Розповідаємо, скільки доведеться платити вже з першого червня. Про це стало відомо з заяви народного депутата Олексія Кучеренка.

Деталі

Вже 31 травня цього року в Україні закінчується дія чинного тарифу на електроенергію. Це означає, що з великою ймовірністю тарифи можуть переглянути, і точно не в меншу сторону. Про це заявив депутат Верховної Ради України Олексій Кучеренко в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”. За словами народного депутата, підвищити ціни на електрику планують вже з першого червня.

Чому уряд вирішив переглянути тарифи на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію вимушене. В першу чергу перегляд тарифів пов’язаний з відновленням ракетних атак та атак дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури у різних регіонах Україні, які знову здійснюють російські окупанти. Це завдає значної шкоди та збитків енергетичним компаніям. Водночас на ремонт знищеного та пошкодженого обладнання потрібні колосальні суми.

Раніше очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко заявляв, що саме підвищення тарифів в 2023 році допомогло врятувати ситуацію з критичними пошкодженнями енергетичних об’єктів. Саме тому цього року в уряді знову порушують питання доцільності підвищення тарифів.

За словами очільник Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, попри те, що на пошкоджених ТЕС майже цілодобово триває ремонт, в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Наразі стабілізувати ситуацію вдається завдяки аварійній допомозі з ЄС. Піде чимало часу на ремонт та відновлення пошкоджених об’єктів.

Якою буде вартість електроенергії з 1 червня

Зараз українці платять за електрику за тарифом 2,64 гривні за кВт-год. Підвищити тариф планують приблизно до 3,5 або 4 грн за кВт-год. Тобто вартість зросте майже в півтора раза. Це доволі значне зростання цін.