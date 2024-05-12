Унітаз сяятиме краще нового: потрібно лише вранці залити цей розчин та змити увечері

Якщо у вашій квартирі жорстка вода, то вам доведеться постійно боротися з вапняним нальотом. Господарям квартири доведеться регулярно чистити унітаз різними засобами, але рудуватий наліт та вапняковий камінь все одно будуть накопичуватися та псувати зовнішній вигляд. Насправді є досить швидке рішення, яке дозволить легко відчищати наліт.

Як позбутися рудого нальоту та вапнякового каменя на унітазі

Від вапняного нальоту та рудих слідів не залишиться і згадки. Достатньо скористатися простим, але перевіреним народним методом. Цей засіб точно допоможе позбутися бруду на унітазі. Розповідаємо про простий, але на сто відсотків дієвий засіб для очищення. Ним користуються навіть клінінгові компанії.

Отож, діяти потрібно так:

налити повний стакан окропу;

додати туди чотири столові ложки кальцинованої соди;

отриману суміш потрібно вилити прямо в унітаз.

Увага! Коли сода контактує з водою, можливе виникнення легкої хімічної реакції, тому варто надягнути рукавички, щоб не пошкодити руки. При цьому соду варто додавати потрошку, а не всю і одразу.

При цьому потрібно врахувати кілька нюансів. Простежте, щоб окріп не потрапив на стінки унітаза, адже в такому разі є ризик того, що при значному зростанні температури глазур на поверхні покриється дрібними тріщинами. Саме тому вливати розчин потрібно тонкою струйкою прямо в воду.

Процедуру краще робити вранці, коли вдома нікого не буде. А ввечері вимити унітаз за допомогою йоржика. Очистити потрібно всі поверхні. Після такої обробки від вапняного нальоту та рудих слідів не залишиться ані сліду.

Це не єдиний спосіб очистки унітаза. Українцям радять періодично вливати в унітаз суміш соди та оцту, розбавлені у невеликій кількості води. Все це допоможе підтримувати унітаз в чистоті. Таким чином не доведеться витрачати багато часу на очистку сильно забрудненої сантехніки.