В Укренерго розповіли, як зміняться тарифи на електроенергію та коли це трапиться

Тарифи на комунальні послуги не планували підвищувати не те, що до кінця війни. А як мінімум до кінця цього року. Однак на практиці все буде трохи по-іншому. Через регулярні обстріли критичної інфраструктури може зрости тариф на електроенергію. В Уряді заявляють, що це допоможе бодай трішки перекрити ті багатомільйонні збитки, які несе галузь. Наразі енергетики оцінюють наслідки останніх прильотів, однак вже можуть стверджувати, що вартість ремонтних робіт обчислюється мільярдами гривень.

Як зросте тариф?

Наразі в Укренерго поділилися, що розглядають варіант підвищити тарифу до 3-3,5 гривень, хоча раніше говорили, про те, що більше як 3 гривні кіловат/година коштувати не буде. Для масштабних споживачів, як от великі підприємства тариф може й взагалі сягати 4 гривень. Принаймні така ідея вже звучала у Верховній Раді. Поки що остаточне рішення не прийнято. В будь-якому разі в травні українці платитимуть за старим тарифом, а ймовірного підвищення варто очікувати вже з 1 червня.

Чи будуть відключення світла?

Цього спрогнозувати поки ніхто не може. В Укренерго кажуть, що періодами навантаження на мережі дуже велике й в будь-який момент світло можуть вимкнути екстрено або ж за попередньо складеними графіками. В деяких регіонах, що зазнають більших руйнувань світла немає по кілька годин на день. До прикладу час від часу блекаути спостерігають у Харкові. Часто немає світла в Одесі.

Щоб уникнути відключень в Укренерго просять українців максимально економити світло. Не вмикати електроприлади у вечірній час, а особливо з 19:00 до 22:00. До приладів, які споживають найбільше електроенергії, належать бойлер, пилосос, пральна машинка, електрична духовка тощо.

Вимикайте з розетки зарядні пристрої, якими ви не користуєтесь. Не забувайте вимикати світло, а щоб зекономити подбайте про установку двотарифного лічильника.