Українці обурені: популярний мобільний оператор знову підвищує ціни

Один з найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар знову різко підвищив ціни на тарифи. Розповідаємо про причини та наслідки раптового зростання цін..

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Різкий перегляд вартості тарифів для деяких абонентів Київстар викликав обурення серед споживачів.

На офіційній сторінці Київстар в Facebook багато українців висловлюють своє обурення. При чому не стільки про сам факт підвищення цін, скільки про те, яким чином оператор повідомляє про зміни в тарифах..

Один з абонентів розповів, що дізнався про зростання плати випадково, коли звернувся в службу підтримки з іншого питання. Він був неприємно здивований тим фактом, що його не лише не попередили про зміни, а ще і перевали на дорожчий тариф.

Пізніше абонент з’ясував, що є можливість перейти на дешевший тариф, але зробити це можна не раніше ніж через місяць.

Клієнт обурений, адже про подібне потрібно повідомляти заздалегідь та давати чіткі пояснення.

Зараз складний час, і важливо своєчасно повідомляти про зміни, особливо здорожчання, щоб люди могли планувати свої витрати і обирати підходящі для них пакети послуг.

Що кажуть в Київстар

Київстар оперативно відреагував на скарги абонентів, стверджуючи, що абонентів повідомили про зміни за 7 днів, як це і передбачене законодавством. Інформування проводилося через смс-повідомлення, на вебсайті оператора, а також на голосове меню, доступне за номером 466.

Також зазначають, що при зверненні до оператора абонент може отримати інформацію про час та вміст смс-повідомлень, які було надіслано.

В Київстар запевняють, що вони намагаються забезпечити максимально прозорий та зрозумілий процес комунікації зі своїми абонентами, однак реакція клієнтів показує, що не всі клієнти можуть вчасно дізнаватися про зміни. Саме це і викликає невдоволення.

Зазначимо, що зміни за тарифами вже набрали чинності. Для одних абонентів ще з 9 квітня, для інших — з 1 травня.