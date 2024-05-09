“Оберіг” починає роботу: які дані про військовозобов’язаного отримають ТЦК

Стало відомо, які саме дані військовозобов’язаного будуть в реєстрі “Оберіг”. Ця інформація буде доступна представникам ТЦК при врученні повісток.

Заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко проінформувала, що в реєстрі “Оберіг” буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо він не оновив дані. Про це заступник міністра розповіла в коментарі спільноті програмістів Dou.ua.

Всі інші методи не є правомірними

За словами чиновниці, оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише відповідно до чинного законодавства — особисто та з підписом. Всі інші методи не є законними.

Також Чорногоренко пояснила, що якщо деякі дані “некоректні”, людина зможе звернутися в службу підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Також оновити дані з часом можна буде через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Заступниця міністра зазначає, що поки ситуація наступна — змінювати некоректну інформацію про себе потрібно в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Для прикладу, якщо неправильно вказані дані про шлюб або дітей, то потрібно звертатися в ДРАЦС.

За її словами, в мобільному додатку для військовозобов’язаних чоловік не буде бачити історію змін за кожним полем з датою, але буде бачити загальну дату оновлення. Наприклад, дані були оновлені 5.05.2024 року.

Які дані людина буде бачити про себе в “Оберезі”

Буде вказуватися наступна інформація: