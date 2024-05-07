У украинцев будут конфисковывать паи и земельные участки: как этого не допустить?

В Украине объявили еще одно нововведение, которое заработает уже с 1 января 2025 года. С этого дня вступит в силу законопроект, который позволит конфисковывать ни на кого официально не оформленную землю. То есть если у вас есть паи, земельные участки, которые вы получили в наследство, то нужно иметь все сопутствующие документы, что будут подтверждать ваше право на собственность. Без этих документов землю будут конфисковывать и отдавать в собственность местным общинам. Об этом официально сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

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Согласно обновленному законопроекту вся земля, на которую у людей нет официальных документов, будет считаться ничьей, и будет передана тем общинам на территории которых она находится. Также всем владельцам сертификатов на паи нужно проверить, актуальны ли они и при необходимости немедленно их обновить.

“Согласно ч. 4 и 5 ст. 13 Закона Украины “О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)”, если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформив право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка“, – говорится в проекте.

Поэтому у людей есть чуть больше полугода, чтобы оформить право собственности на собственную землю.

В Украине резко подорожала земля

Такие выводы сделали эксперты, проанализировав первый квартал 2024 года.

“Несмотря на полномасштабную войну и достаточно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов“, – отметили аналитики.