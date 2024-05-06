Апельсины, крупы и грибы: какие продукты категорически нельзя мыть
Перестаньте мыть апельсины, грибы и промывать крупы. Звучит странно, ведь хозяйки обычно тщательно моют почти все продукты. Это распространенная ошибка. Врачи настаивают, что из-за своих привычек большинство хозяек допускают немало ошибок. И это может существенно навредить здоровью.
Детали
Врачи гастроэнтерологи настаивают на том, что предварительная обработка продуктов под холодной или теплой водой разрушает оболочку, которая защищает продукты от бактерий. Кроме того, при мытье могут вымываться водорастворимые полезные вещества. На самом деле есть немало продуктов, которые не требуют предварительного мытья.
Многим известно, что мыть курятину, телятину и яйца не стоит, ведь они могут стать источником заражения сальмонеллой на вашей кухне. Термической обработки достаточно для уничтожения опасных микробов. А вот что касается грибов или апельсинов, то здесь возникает множество вопросов. Поэтому почему не стоит мыть некоторые продукты:
- грибы и зелень. Грибы поглощают влагу, поэтому мытье может негативно повлиять на вкус и текстуру. Грибы, особенно, шампиньоны достаточно очистить ножом и протереть бумажным полотенцем. Зелень, такую как салаты, шпинат, петрушку и другую, может быть загрязнена микробами. Высвобождение микробов сохраняет способность зелени поглощать воду;
- апельсины, бананы и ананас. У этих фруктов плотная кожура, которая защищает от проникновения бактерий внутрь. Перед употреблением достаточно протереть фрукт бумажным полотенцем. Если это Европа, то там вообще очень высокие стандарты производства. Конечно, облизывать кожуру не стоит, но все фрукты проходят несколько этапов очистки после сбора;
- макароны, рис и крупы. Эти сухие продукты не нужно мыть, ведь лишняя вода может привести к потере питательных веществ. Иногда крупы достаточно грязные, в таком случае их нужно промыть, но не замачивать. Что касается макарон, то не стоит промывать даже уже отваренные, как часто делают. Крахмал, который есть на поверхности улучшает смешивание макаронных изделий с соусом.
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