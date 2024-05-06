Апельсины, крупы и грибы: какие продукты категорически нельзя мыть

Перестаньте мыть апельсины, грибы и промывать крупы. Звучит странно, ведь хозяйки обычно тщательно моют почти все продукты. Это распространенная ошибка. Врачи настаивают, что из-за своих привычек большинство хозяек допускают немало ошибок. И это может существенно навредить здоровью.

Детали

Врачи гастроэнтерологи настаивают на том, что предварительная обработка продуктов под холодной или теплой водой разрушает оболочку, которая защищает продукты от бактерий. Кроме того, при мытье могут вымываться водорастворимые полезные вещества. На самом деле есть немало продуктов, которые не требуют предварительного мытья.

Многим известно, что мыть курятину, телятину и яйца не стоит, ведь они могут стать источником заражения сальмонеллой на вашей кухне. Термической обработки достаточно для уничтожения опасных микробов. А вот что касается грибов или апельсинов, то здесь возникает множество вопросов. Поэтому почему не стоит мыть некоторые продукты: