Важлива інформація для власників карток ПриватБанку: чому можлива затримка в нарахуванні

Один з найпопулярніших банків країни — ПриватБанк звернувся до пенсіонерів з важливою інформацією. Їм пояснили, як уникнути затримок з виплатами.

Деякі пенсіонери скаржаться, що виплати на картки ПриватБанку приходять зі значними затримками. Про це свідчать відгуки клієнтів на популярному тематичному порталі “Мінфін”.

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Українець скаржиться на те, що оформив пенсійну картку від ПриватБанку ще в середині березня, але станом на початок травня він так і не отримав очікувані виплати. В Пенсійному фонді України переконують, що вони не отримали від банку необхідні документи для зарахування пенсійної виплати.

Пенсіонер скаржиться, що Пенсійний фонд України відправляє його до банку для отримання відповідних документів. Чоловік обурений такою перспективою.

Як уникнути затримок у виплатах

Спеціалісти ПриватБанку оперативно зреагували на скаргу пенсіонера. Там заявили про те, що якщо особа недавно оформила пенсійну картку, то для уникнення подібних затримок варто самостійно передати необхідні дані Пенсійному фонду України. Отримати довідку про реквізити рахунку для нарахування пенсії можна через сервіс Приват24. Якщо самостійно особа цього зробити не може, то достатньо звернутися в найближче відділення ПриватБанку.

Спеціалісти фінансової установи наголошують на тому, що отриману довідку з реквізитами достатньо подати в Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, що раніше українським пенсіонерам нагадували про те, що вони повинні відвідати Пенсійний фонд або відділення Ощадбанку для підтвердження особи. Це стосується лише певної частини отримувачів пенсії, якщо точніше, то тих, хто отримав статус внутрішнього переселенця ще до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року. Якщо цього не зробити, то виплату пенсій призупинять до того часу, поки людина не підтвердить особу та своє право на отримання пенсійної виплати.