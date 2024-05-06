Важная информация для держателей карт ПриватБанка: почему возможна задержка в начислении

Один из самых популярных банков страны – ПриватБанк обратился к пенсионерам с важной информацией. Им объяснили, как избежать задержек с выплатами.

Некоторые пенсионеры жалуются, что выплаты на карты ПриватБанка приходят со значительными задержками. Об этом свидетельствуют отзывы клиентов на популярном тематическом портале «Минфин»,

Детали

Украинец жалуется на то, что оформил пенсионную карту от ПриватБанка еще в середине марта, но по состоянию на начало мая он так и не получил ожидаемые выплаты. В Пенсионном фонде Украины утверждают, что они не получили от банка необходимые документы для зачисления пенсионной выплаты.

Пенсионер жалуется, что Пенсионный фонд Украины отправляет его в банк для получения соответствующих документов. Мужчина возмущен такой перспективой.

Как избежать задержек в выплатах

Специалисты ПриватБанка оперативно отреагировали на жалобу пенсионера. Там заявили о том, что если лицо недавно оформило пенсионную карту, то во избежание подобных задержек следует самостоятельно передать необходимые данные Пенсионному фонду Украины. Получить справку о реквизитах счета для начисления пенсии можно через сервис Приват24. Если самостоятельно лицо этого сделать не может, то достаточно обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка.

Специалисты финансового учреждения отмечают, что полученную справку с реквизитами достаточно подать в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что ранее украинским пенсионерам напоминали о том, что они должны посетить Пенсионный фонд или отделение Ощадбанка для подтверждения личности. Это касается лишь определенной части пенсионеров, если точнее, то тех, кто получил статус внутреннего переселенца еще до начала полномасштабной войны, то есть до 24 февраля 2022 года. Если этого не сделать, то выплату пенсий приостановят до тех пор, пока человек не подтвердит личность и свое право на получение пенсионной выплаты.