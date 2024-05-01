Люди увидят знамение в небе: мольфар назвал предвестник победы в Украине

Мольфар из Карпат, по имени Любомир, недавно поделился своим предсказанием о том, когда в Украине завершится война. По его словам все станет понятно после появления знака в небе. Об этом говорится в видео на канале “Украинский молитвенник” на YouTube.

Детали

По прогнозу старца, о том что пришло время для мира в Украине будут указывать определенные предвестники в небе. Один из таких – яркая комета в ночном небе над Украиной.

Он уточняет о том, что сначала появится знамение в виде яркой кометы, которая пролетит над небосводом и осветит ночное небо.

По его словам это будет символ резких изменений, знак к переходу на новый этап борьбы.

Относительно тех людей, которые увидят этот знак, то им стоит готовиться к тяжелому времени, их ждут испытания, но ни в коем случае нельзя терять надежды.

Кроме того, мольфар просит обратить внимание на природу. По его словам еще одним знаком скорой победы станет появление птиц, которых длительное время не видели на территории Украины.

Старец сообщает что на землю спустятся огромные стаи птиц, которых в Украине не видели уже несколько десятилетий. Они принесут с собой надежду и обновление и мир. Далее земля начнет расцветать невероятной красоты цветом в наименее ожидаемых местах. Это и станет знаком того, что силы природы стоят на стороне справедливости, и что пришло время для единения нации.

При этом он подчеркивает, что Россия сама начнет искать пути для достижения мира. Такое прозрение должно наступить у них, а народ страны-агрессора будет чувствовать бремя от того зла, которое творит рф.

Напомним, что в ночь на 1 мая над Украиной вероятно сгорел метеор Яркая вспышка в небе видели жители Харьковщины, Сумщины, Полтавщины и Запорожья.