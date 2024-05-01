Люди побачать знамення в небі: мольфар назвав провісник перемоги в Україні

Мольфар з Карпат, на ім’я Любомир, нещодавно поділився своїм передбаченням про те, коли в Україні завершиться війна. За його словами все стане зрозуміло після появи знака в небі. Про це йдеться у відео на каналі “Український молитовник” на YouTube.

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За прогнозом старця, про те що настав час для миру в Україні будуть вказувати певні провісники в небі. Один із таких — яскрава комета в нічному небі над Україною.

Він уточнює про те, що спочатку з’явиться знамення у вигляді яскравої комети, яка пролетить над небосхилом та освітить нічне небо.

За його словами це буде символ різких змін, знак до переходу на новий етап боротьби.

Щодо тих людей, які побачать цей знак, то їм варто готуватися до важкого часу, їх чекають випробування, але в жодному разі не можна втрачати надії.

Крім того, мольфар просить звернути увагу на природу. За його словами ще одним знаком швидкої перемоги стане поява птахів, яких тривалий час не бачили на території України.

Старець повідомляє що на землю спустяться величезні зграї птахів, яких в Україні не бачили вже кілька десятиліть. Вони принесуть з собою надію та оновлення та мир. Далі земля почне розцвітати неймовірної краси цвітом в найменш очікуваних місцях. Це і стане знаком того. що сили природи стоять на боці справедливості, і що настав час для єднання нації.

При цьому він наголошує на тому, що Росія сама почне шукати шляхи для досягнення миру. Таке прозріння має настати в них, а народ країни-агресорки відчуватиме тягар від того зла, яке коїть рф.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня над Україною ймовірно згорів метеор Яскравий спалах у небі бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Запоріжжя.