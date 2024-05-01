Господиням на замітку: ці 3 речі в жодному разі не можна чистити содою

Сода — це м’який засіб з абразивними властивостями. Тож вона здатна залишити подряпини чи іншим способом пошкодити деякі поверхні. Розповідаємо, в яких випадках краще відмовитися від використання соди.

Коли сода більше нашкодить, ніж допоможе

Варто виділити три групи речей, які за жодних обставин не варто чистити содою.

Скло та керамічні плити. Сода залишає доволі помітні подряпини на склі при спробах його почистити, саме тому для миття скляних поверхонь краще брати спеціальні засоби з магазину або винний білий оцет. Те саме стосується керамічних плит. Крім подряпин сода здатна залишити на них білу плівку, якої дуже нелегко позбутися.

Мармур та дерево. Від такого дорогого каменя як мармур потрібно тримати соду якомога далі. Використання соди чи інших абразивних засобів може призвести до того, що буде пошкоджено захисний шар і з’являються подряпини. Сода також може бути надто жорствою для деяких видів дерев’яних меблів та пошкодити обробку.

Позолочені столові прилади та предмети з позолотою. Сода здатна очистити золоте покриття та залишає безліч подряпин. Крім того, у соди є дуже неприємна властивість — проникати в щілини та тріщини і покривати предметом нальотом після висихання.

Ці поради будуть доволі актуальними, адже українці масово прибирають свої домівки перед Великодніми святами.

Вище ми розповіли, що не варто чистити з допомогою соди. Але в деяких ситуаціях звичайна сода може стати справжнім рятівником. Сода чудово допоможе почистити унітаз. Візьміть півлітра води, додайте кілька ложок соди та трохи оцту. Ви повинні отримати дещо густу речовину. Вилийте цю суміш в унітаз вранці, а ввечері добре очистіть за допомогою йоржика та змийте. Ви будете приємно вражені результатом такого очищення.