Может разорвать унитаз: сантехники предостерегают хозяек от слива этого в унитаз

Девять из десяти хозяек сливают эту воду в унитаз. Через некоторое время образуется настолько мощное загрязнение, что не поможет даже “Крот”. И специальный тросик тоже может не дать ожидаемого результата.

В каждом доме регулярно проводят влажную уборку, моют пол и протирают пыль даже на дальних полках. Но что люди делают с грязной водой, которая остается после уборки? Наверное выливают в унитаз или умывальник? Но этого категорически нельзя делать, ведь это может привести не только к сильному застою, но и к разрыву унитаза со всеми вытекающими последствиями.

Почему категорически нельзя выливать грязную воду после уборки в унитаз или умывальник

Обычно грязную воду после мытья пола сливают в унитаз. И многих очень удивляет тот факт, что так делать нельзя.

Главная проблема не столько в грязи, сколько в большом количестве мелкой пыли, определенного количества волос и шерсти домашних животных. Такой мусор оседает на трубах и со временем превращается в плотный клубок. Этот “клубок” иногда почти невозможно пробить даже специальным тросом. Довольно часто доходит до того, что унитаз просто разрывается.

Куда девать воду

Соответственно возникает вопрос куда девать воду после уборки. Вряд ли правильно будет выливать воду с балкона или фильтровать через ситце от грязи. Жителям частных домов проще, они могут выливать воду на улицу. У жителей многоквартирных домов особого выбора нет.

Сантехники советуют перед мытьем пола хорошо его подмести или пропылесосить. Большинство твердого мусора, в том числе волосы и шерсть попадут в мешок пылесоса. Уже после этого можно мыть пол и грязную воду выливать в унитаз. При этом стоит хотя бы раз в месяц использовать средства для прочистки труб типа “Крот” или ему подобные.