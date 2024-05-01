Може розірвати унітаз: сантехніки застерігають господинь від зливу цього в унітаз

Дев’ять з десяти господинь зливають цю воду в унітаз. Через певний час утворюється настільки потужне забруднення, що не допоможе навіть “Крот”. І спеціальний тросик теж може не дати очікуваного результату.

В кожному домі регулярно проводять вологе прибирання, миють підлогу та протирають пилюку навіть на дальніх поличках. Але що люди роблять з брудною водою, яка залишається після прибирання? Напевне виливають в унітаз чи умивальник? Але цього категорично не можна робити, адже це може призвести не лише до сильного застою, але й до розриву унітаза з усіма наслідками.

Чому категорично не можна виливати брудну воду після прибирання в унітаз чи умивальник

Зазвичай брудну воду після миття підлоги зливають в унітаз. І багатьох дуже дивує той факт, що так робити не можна.

Головна проблема не стільки в бруді, скільки в великій кількості дрібного пилу, певної кількості волосся та шерсті домашніх тварин. Таке сміття осідає на трубах та з часом перетворюється в щільний клубом. Цей “клубок” іноді майже неможливо пробити навіть спеціальним тросом. Доволі часто доходить до того, що унітаз просто розривається.

Куди подіти воду

Відповідно виникає питання куди дівати воду після прибирання. Навряд чи правильно буде виливати воду з балкона чи фільтрувати через ситце від бруду. Жителям приватних будинків простіше, вони можуть виливати воду на вулицю. У мешканців багатоквартирних будинків особливого вибору немає.

Сантехніки радять перед миттям підлоги добре її підмести або пропилососити. Більшість твердого сміття, в тому числі волосся та шерсть потраплять в мішок пилотяга. Вже після цього можна мити підлогу і брудну воду виливати в унітаз. При цьому варто хоча б раз на місяць використовувати засоби для прочистки труб типу “Крот” чи йому подібні.