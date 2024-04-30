Страховой стаж за время войны не будут учитывать: некоторые потеряют 10 лет

Украинцам, которые определенное время работали за границей, упростят учет страхового стажа. Им будут считать годы, которые они работали за пределами страны. Однако части будущих пенсионеров могут не засчитать стаж работы за последние 10 лет.

Детали

Об этом говорится в Законе Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины”. Этот закон упростит процесс исчисления страхового стажа лицам, которые некоторое время работали за рубежом.

В свое время Украина вышла из межгосударственного соглашения стран участниц СНГ, которое гарантировало гражданам этих стран взаимный зачет трудового стажа, полученного в этих странах. Теперь украинцам, которые работали в рф, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане не засчитают период работы в этих странах после 1991 года. Однако выше упомянутый закон исправит ситуацию, и стаж им таки засчитают. При этом страховые взносы учитывать не будут.

Стаж, полученный после 2014 года, зачислят не всем украинцам

Это ограничение будет касаться тех украинцев, которые проживала и работали на временно оккупированных территориях после 2014 года. В стаж не могут включать период с 19 февраля 2014 года, то есть с даты, когда россия впервые начала аннексировать территории Украины.

Однако этих лет лишат не всех наших сограждан, а только тех, которые работали на страну-агрессора. Действующее законодательство ограничивает начисление стажа только для определенный категорий работников. В первую очередь это касается тех, кто:

проходил военную службу в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формирований страны-агрессора;

работал в судебных или правоохранительных органах государства агрессора на временно оккупированных территориях;

добровольно получил должности в органах власти на временно оккупированных территориях.

Остальным гражданам, которые не занимали должность в силовых или властных органах на временно оккупированных территориях, а лишь работали для того, чтобы обеспечить себе проживание, зачтут отработанное время. При этом может возникнуть немало трудностей с фактом подтверждения стажа работы на оккупированных территориях.