Українцям, які певний час працювали за кордоном, спростять облік страхового стажу. Їм будуть рахувати роки, які вони працювали за межами країни. Однак частині майбутніх пенсіонерів можуть не зарахувати стаж роботи за останні 10 років.

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Про це йдеться в Законі України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України”. Цей закон спростить процес обчислення страховогот стажу особам, які певний час працювали за кордоном.

Свого часу Україна вийшла з міждержавної угоди країн учасниць СНД, яка гарантувала громадянам цих країн взаємний залік трудового стажу, отриманого в цих країнах. Тепер українцям, які працювали в рф, білорусі, Вірменії, Казахстані Киргизстані, Таджикістані, Туркменістані та Узбекистані не зарахують період роботи в цих країнах після 1991 року. Однак вище згаданий закон пивправить ситуацію, і стаж їм таки зарахують. При цьому страхові внески враховувати не будуть.

Стаж, отриманий після 2014 року, зарахують не всім українцям

Це обмеження буде стосуватися тих украхнців, які проживала та працювали на тммчасово окупованих територіях після 2014 року. До стажу не можуть включати період з 19 лютого 2014 року, тобто з дати, коли росія вперше почала анексовувати території України.

Однак цих років позбавлять не всіх наших співгромадян, а лише тих які працювали на країну-агресора. Чинне законодавство обмежує нарахування стажу лише для певний категорій працівників. В першу чергу це стосується тих, хто:

проходив військову службу в силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формувань країни агресорки;

працював в судових або правоохоронних органах держави агресора на тимчасово окупованих територіях;

добровільно отримав посади в органах влади на тимчасово окупованих територіях.

Решті громадян, які не обіймали посаду в силових або владних органах на тимчасово окупованих територіях, а лише працювали для того, щоб забезпечити собі прлживання, зарахують відпрацюваний час. При цьому може виникнути чимало труднощів з фактом підтвердження стажу роботи на окупованмх територіях.