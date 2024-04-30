В некоторых городах ТЦК перестало принимать документы на отсрочку: что происходит

После принятия обновленного закона о мобилизации многое в Украине изменилось. Теперь ограниченно пригодные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Те, у кого есть инвалидность, также должны пройти повторные обследования. В результате многие потеряют право на отсрочку. Однако в некоторых городах даже граждане имеющие документы, предоставляющие право на отсрочку, не могут ее получить. Все из-за действий ТЦК, прекратившего прием подобных документов. Такая ситуация произошла в Черкассах и в некоторых городах области.

Что происходит?

О том, что в Черкассах ТЦК не принимает документы на получение отсрочки, заявили средства массовой информации ссылаясь на спикера Черкасского территориального центра комплектования.

“После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили впустую время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона“, — якобы заявила спикер.

На эту информацию уже отреагировал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он говорит, что это ложная информация и вероятно слова спикера вырваны из контекста. Документы принимают и лица, имеющие официальное право на отсрочку — обязательно ее получат.

Что позволяет получить отсрочку?

Согласно обновленному закону о мобилизации право на отсрочку имеют лица с броней от предприятия. Студенты, но только те, кто получает первое образование независимо от своего возраста. Также, можно получать образование на степень выше, чем у вас есть. То есть бакалавры могут поступать в магистратуру, магистры в аспирантуру и так далее.

Под вопросом остаются лица, которые опекуны своих близких людей с инвалидностью. Согласно новому закону опекун должен быть постоянно возле больной жены/мужа/родителей, а также не работать официально, а только получать социальную помощь.