В деяких містах ТЦК припинило приймати документи на відстрочку: що відбувається

Після прийняття оновленого закону про мобілізацію багато чого в Україні змінилося. Тепер обмежено придатні повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Ті в кого є інвалідність також мають пройти повторні обстеження. В результаті багато людей втратить право на відстрочку. Проте в деяких містах навіть ті, хто має документи, які надають право на відстрочку, не можуть її отримати. Все через дії ТЦК, яке припинило прийом подібних документів. Така ситуація трапилася в Черкасах та деяких містах області.

Що відбувається?

Про те що у Черкасах ТЦК не приймає документи на отримання відстрочки заявили засоби масової інформації посилаючись на спікера Черкаського територіального центру комплектування.

“Після набрання чинності закону про мобілізацію мають змінитися правила надання відстрочок. Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності новим законом“, – начебто заявила спікер.

На цю інформацію вже відреагував речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він каже, що це неправдива інформація і ймовірно слова спікера вирвані з контексту. Документи приймають й ті особи, які мають офіційне право на відстрочку — обов’язково її отримають.

Що дозволяє отримати відстрочку?

Згідно з оновленим законом про мобілізацію право на відстрочку мають особи з бронею від підприємства. Студенти, але лише ті, які здобувають першу освіту незалежно від свого віку. Також, можна здобувати освіту на ступінь вищу ніж та, яка у вас є. Тобто бакалаври можуть вступати у магістратуру, магістри в аспірантуру і так далі.

Під питанням залишаються особи, які опікуються близькими з інвалідністю. Згідно з новим законом опікун повинен бути постійно коло хворої дружини/чоловіка/батьків, а також не працювати офіційно, а лише отримувати соціальну допомогу.