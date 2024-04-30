Май станет черной полосой для трех знаков Зодиака: кому катастрофически не будет везти

С началом нового месяца астрологи поскорее обновили и гороскопы. Оказалось, что вместе с маем начнутся различные проблемы в жизни трех знаков Зодиака. Это действительно можно назвать черной полосой. Им не будет везти абсолютно во всем: в работе, личной жизни и обычных будничных делах.

Рыбы

В последнее время вы постоянно ощущали тревожность и эмоциональное напряжение. И вот, все эти эмоции достигнут своего пика. Астрологи советуют не бояться и не прятаться от этих эмоций. Попытайтесь их проживать, а еще разберитесь с их природой. Откуда у вас столько пессимистических мыслей и что с ними делать. Все проблемы будут исходить именно от вашего психологического состояния. Любая безделушка буквально будет опускать ваши руки. Вы можете ощущать симптомы, похожие на настоящую депрессию. Стоит подумать об отдыхе, возможно о времени, проведенном в кругу родных. Вам необходимо найти что-то из чего вы будете черпать для себя позитив и выходить из этого состояния.

Рак

В ближайшее время вы будете испытывать немалую жажду перемен и какого-то прогресса. Все как будто остановилось на месте, и вас вдруг это сильно начнет беспокоить. Проблема еще в том, что близкие не будут разделять ваши взгляды. Это заставит вас останавливаться, обдумывать, действительно ли вы правы или нет. Эмоции, которые вы будете испытывать будут не лучшими. Астрологи советуют не изменять себе и своим ощущениям. Не все будет удаваться, однако пробуйте реализовывать задуманное. Иначе вы не сможете обрести свой покой и баланс.

Овен

Дуновение неприятных перемен Овны почувствуют уже с первых дней мая. Многие вещи начнут выходить из-под вашего контроля. Вы столкнетесь с ситуацией, где кто-то добьется того, о чем вы давно мечтаете. Это сильно пошатнет ваше эмоциональное состояние, однако не стоит опускать руки. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть здесь и сейчас. После детального анализа собственной жизни вы увидите, в каком направлении следует двигаться, чтобы получить больше перспектив.