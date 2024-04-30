Як раніше більше не буде: Ощадбанк озвучив важливу інформацію для своїх клієнтів

Українцям, які мають рахунки та картки від Ощадбанку розповіли, які важливі зміни наберуть чинності вже з першого червня цього року.

Деталі

В першу чергу йдеться про те, що банк збільшить єдиний ліміт на зняття готівки та на P2P перекази в пакетах “Моя картка”. Це торкнеться одразу кількох видів карток від Ощадбанку:

Platinum,

World Elite,

Infinite.

Які ще нововведення будуть діяти для клієнтів Ощадбанку

Ще одна особливість — зміна вартості за розрахунково-касове обслуговування вищезгадних карток. Ця зміна теж набере чинності вже з перших днів червня і вартість буде зовсім іншою, так само як і щомісячна комісія та обіг.

Крім того зросте вартість і на ряд додаткових послуг. Йдеться про зміну PIN-коду або розблокування картки. Вартість цих послуг теж зросте вже з першого червня 2024 року.

Користувачам Ощадбанку також пояснили, що при ррзрахунку щомісячного платежу в додатку “Мобільний Ощад” платежі на довільні реквізити вмикатися на будуть. Про це офіційно повідомили в пресслужбі банку.

Окремо зазначимо, що до кінця квітня українці, які отримали статус вутрішньо переміщенх осіб ще до 22 лютого 2022 року повинні були пройти фізичну ідентифікацію у відділеннях Ощадбанку або в найближчому відділі Пенсійного фонду України. Якзо люди не встигли пройти цю процедуру, то їх позбавлять виплати пенсій. Виплату заморозять допоки особа з числа ВПО не відвідає пенсійний фонд особисто або не пройде ідентифікацію в дистанційному форматі. Такий варіант теж передбачено органами Пенсійного фонду України.

Невиплачені кошти будуть накопичуватися на рахунку пенсіонера в Пенсійному фонді України, лише після ідентифікації грошові виплати перерахують на банківський рахунок або на Укрпошту, якщо людині пенсійні виплати доставляють працівники пошти.