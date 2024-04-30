Как раньше больше не будет: Ощадбанк озвучил важную информацию для своих клиентов

Украинцам, которые имеют счета и карты от Ощадбанка рассказали, какие важные изменения вступят в силу уже с первого июня этого года.

Детали

В первую очередь речь идет о том, что банк увеличит единый лимит на снятие наличных и на P2P переводы в пакетах “Моя карта”. Это коснется сразу нескольких видов карт от Ощадбанка:

Platinum,

World Elite,

Infinite.

Какие еще нововведения будут действовать для клиентов Ощадбанка

Еще одна особенность – изменение стоимости за расчетно-кассовое обслуживание вышеупомянутых карт. Это изменение тоже вступит в силу уже с первых дней июня и стоимость будет совсем другой, равно как и ежемесячная комиссия и оборот.

Кроме того возрастет стоимость и на ряд дополнительных услуг. Речь идет о смене PIN-кода или разблокировке карты. Стоимость этих услуг тоже возрастет уже с первого июня 2024 года.

Пользователям Ощадбанка также объяснили, что при расчете ежемесячного платежа в приложении “Мобильный Ощад” платежи на произвольные реквизиты включаться на будут. Об этом официально сообщили в пресс-службе банка.

Отдельно отметим, что до конца апреля украинцы, которые получили статус внешне перемещенных лиц еще до 22 февраля 2022 года должны были пройти физическую идентификацию в отделениях Ощадбанка или в ближайшем отделе Пенсионного фонда Украины. Если люди не успели пройти эту процедуру, то их лишат выплаты пенсий. Выплату заморозят пока лицо из числа ВПЛ не посетит пенсионный фонд лично или не пройдет идентификацию в дистанционном формате. Такой вариант тоже предусмотрен органами Пенсионного фонда Украины.

Невыплаченные средства будут накапливаться на счету пенсионера в Пенсионном фонде Украины, только после идентификации денежные выплаты перечислят на банковский счет или на Укрпочту, если человеку пенсионные выплаты доставляют почтальоны.