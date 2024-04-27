В Украине появятся новые гривны: дизайн очень оригинальный

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, номиналом 5 гривен. Она посвящена 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Монету назвали “Чернобыль. Возрождение. Аист черный”.

Об этом официально сообщили в Национальном банке Украины. Там отметили, что монета стала четвертой в серии, которую посвятили возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Детали

В сообщении Национального банка Украины говорится о том, что аист черный – это довольно редкая птица, но он стал своеобразным символом возрождения жизни в зоне отчуждения. Его популяция на территории Чернобыльского заповедника стремительно растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона, а также о том, что заповедник становится центром биоразнообразия даже в казалось бы непригодных для жизни условиях.

Как выглядит монета

На аверсе памятной монеты можем видеть символическое изображение круга жизни которое символизирует возрождение природы. Оно стилизовано под международный знак “Радиационная угроза” и оплетен листьями, вокруг которых изображены животные, популяции каких увеличиваются в 30-километровой зоне отчуждения. Это такие животные как:

аист черный;

легендарный конь Пржевальского;

лось;

бурый медведь.

На обороте монеты можем видеть изображение черного аиста и фоне пейзажа. Над птицей – гнездо с птенцами.

Что еще известно о монете

Монеты изготовлены из сплава меди, никеля и цинка (нейзильбера). Всего выпущено 40 тысяч монет, из них половина в сувенирной упаковке.

Приобрести монеты можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины. Их будут продавать по довольно доступным ценам. На сайте указано, что монета без упаковки обойдется в 165 гривен, в сувенирной упаковке – в 208 гривен. Кроме того, монеты будут продавать в банках-дистрибьюторах – ПриватБанк, Радабанк, Укргазбанк.

Нацбанк регулярно выпускает памятные монеты и банкноты, в том числе посвященные Вооруженным силам Украины и выдающимся событиям.