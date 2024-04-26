В Украине ожидается массовый рост заработных плат: какие профессии первые в очереди на повышение

Рынок труда в Украине подвергается значительным трансформациям. Если в начале войны соискателей было гораздо больше нежели вакансий, то сейчас все наоборот. Работодатели жалуются на дефицит кадров, ведь очень много молодежи выехало заграницу, работают удаленно или мобилизованы. Чтобы поощрять людей работать, многие компании планируют повышать зарплаты в этом году. Также это связано с тем, что минимальная зарплата с 1 апреля выросла до 8000 гривен. О том, что зарплаты действительно будут повышать, свидетельствует недавний опрос. Повышать оплату будут абсолютно для разных специалистов.

“72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется повышение уровня заработной платы на 11-15%”, – говорится в исследовании проводимом профильной бизнес ассоциацией.

Средняя зарплата в Украине 17 442 гривны

Согласно этому же исследованию, средняя зарплата в Украине составляет 17 442 гривны, поэтому после такого повышения может составить на 2000 гривен больше.

Среди других данных:

28% компаний готовы повысить зарплату на 6-10%, то есть на 1000-1700 гривен.

13% компаний повысят на 16-20%, то есть в сумме это получится примерно 2700-3500 гривен.

2% опрошенных говорят, что готовы пересмотреть зарплаты более чем на 21%, то есть на 3600 и более гривен.

Среди опрошенных было немало и таких компаний, которые активно повышали заработные платы в 2023 году. В частности, 2% заявили, что повысили зарплату более чем на 31%.

В Украине зарегистрировали новую профессию

И по теме, в Украине официально появилась новая профессия. Это специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц. В обязанности такого работника будет входить консультирование и поддержка военных на всех этапах возвращения к гражданской жизни. То есть это консультации по их правам, льготам, возможности бесплатно лечиться, получать психологическую поддержку и т.д. К потенциальным работникам есть требование — высшее образование социального работника, психолога или что-нибудь смежное.